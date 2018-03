L'Impact s'incline à son 1er match de la saison

L'Impact de Montréal s'est incliné 2-1, dimanche soir, alors qu'il disputait son premier match de la saison régulière contre les Whitecaps à Vancouver.

C'est également la première défaite du nouvel entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde, en MLS.

Après une première demie sans but de part et d'autre, les Whitecaps ont marqué deux buts en sept minutes quand Kei Kamara (63e minute) et le jeune Alphonso Davies (70e), âgé de seulement 17 ans, ont tour à tour déjoué le gardien Evan Bush.

Alors que les Whitecaps semblaient filer vers une victoire facile, Matteo Mancuso a redonné espoir à la formation montréalaise en marquant un but à la 81e minute de jeu.

Mancuso a bien failli créer l'égalité peu de temps après, mais en vain, les Whitecaps ont tenu le coup.

Le prochain match de l'Impact aura lieu samedi contre le Crew de Columbus.

Le premier match local du onze montréalais aura lieu au Stade olympique, le 17 mars.