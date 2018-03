Impact: du renfort bientôt en défensive centrale?

L’Impact de Montréal a joué son premier match de la saison avec un seul véritable défenseur central dans son alignement partant, à savoir Victor Cabrera. De plus, il n’y a aucun substitut sur le banc capable de jouer à cette position advenant une blessure ou une expulsion. Bonne nouvelles pour les amateurs de l'Impact, un vétéran français du nom de Rod Fanni pourrait venir en renfort.

C’est Jukka Raitala qui a joué le rôle de second défenseur central, lui qui n’avait pas joué à cette position depuis plusieurs années. C’était à l’époque où il évoluait encore en Europe.

La blessure grave à Zakaria Diallo la semaine dernière a exposé le manque de profondeur au poste de défenseur central, dont avait déjà fait mention l’entraineur de l’Impact Rémi Garde durant le camp d’entrainement.

Heureusement, il y a peut-être une petite lumière au bout du tunnel. Le défenseur Kyle Fisher, qui devait rater quatre mois d’activités à la suite de son opération au tibia, récupère plus rapidement que prévu.

Dimanche il a partagé l’information en plus d’une photo sur son compte Instagram, indiquant aussi qu’il prenait le chemin de Montréal pour terminer sa réhabilitation. Originalement, on prévoyait revoir Fisher en uniforme en juin, mais un retour plus hâtif semble plausible.

Enfin un ajout

À plus court terme, l’Impact pourrait obtenir de l’aide à cette position, dès cette semaine.

Le journal français l’Équipe rapportait dimanche que l’Impact était sur le point de faire l’acquisition du vétéran défenseur Rod Fanni.

À 36 ans, le grand arrière de 6 pieds 1 pouce vient d’être libéré par Marseille et pourrait arriver assez rapidement à Montréal si l’entente est confirmée.

Ancien membre de l’équipe nationale de France, Fanni peut jouer comme défenseur latéral ou central. Cependant, il est tenu à l’écart de la compétition depuis près d’un an, vivant présentement un conflit avec le club.

Il n’a donc pas joué une seule minute cette saison à Marseille, mais pourrait donner un sérieux coup de pouce à l’Impact qui cherche par tous les moyens d’obtenir des renforts.

En carrière, il a disputé 489 matchs de championnat, presque tous en ligne française, marquant 11 buts. Toutes compétitions confondues, Fanni a 576 matchs dans les jambes et 16 buts à son compteur.