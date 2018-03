Du renfort à la défense pour l'Impact

L’Impact de Montréal a confirmé en début de soirée l'embauche du défenseur français Rod Fanni.

Le contrat est valide jusqu'au 30 juin 2018, assorti d'une option pour le reste de la saison, sous condition de la réception du certificat de transfert international et de l'examen médical. À 36 ans, l'arrière de 6 pieds 1 pouce vient d’être libéré par l'Olympique de Marseille.

Ancien membre de l’équipe nationale de France, Fanni peut jouer comme défenseur latéral ou central. Cependant, il était tenu à l’écart de la compétition depuis près d’un an, vivant présentement un conflit avec le club. Il n’a pas joué une seule minute cette saison à Marseille.

Âgé de 36 ans, Fanni a disputé 362 matchs en Ligue 1, dont 330 départs, et 29 895 minutes au cours de sa carrière de 15 saisons en première division française, de 2002 à 2018, évoluant successivement avec le RC Lens, l'OGC Nice, le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille. Il compte deux saisons de plus de 3 000 minutes de jeu et huit saisons de plus de 2 000 minutes de jeu, marquant huit buts au passage.

« Son arrivée va nous permettre de combler le vide laissé par la blessure de Zakaria Diallo, a déclaré l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde. Rod va renforcer notre secteur défensif tout en apportant sa grande expérience au sein du groupe. J'ai apprécié la rapidité avec laquelle il a choisi de venir prendre part à notre projet dès l'instant où il a été libéré de son contrat par Marseille. Je suis certain que son apport sera très important pour les prochains matchs. »

La blessure grave à Zakaria Diallo la semaine dernière a exposé le manque de profondeur au poste de défenseur central, dont avait déjà fait mention l’entraineur de l’Impact Rémi Garde durant le camp d’entrainement.

(Avec communiqué Impact)