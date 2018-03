Pacioretty a-t-il joué son dernier match avec le Canadien? Pas sûr...

En raison de la blessure qu’il vient de subir et qui le tiendra vraisemblablement à l’écart du jeu d’ici la fin de la saison, la question du retour de Max Pacioretty avec le Canadien en vue de la saison prochaine est revenue sur le tapis, lundi.

« Est-ce que Max Pacioretty a disputé son dernier match avec le Canadien? », a demandé l’animateur Jérémie Rainville aux analystes Dany Dubé et Mario Tremblay. Et aucun d’entre eux ne semble convaincu du départ du capitaine.

« Je disais ça à moment donné par rapport à (Alex) Galchenyuk, se souvient Dany Dubé. Je croyais que c’était terminé. Il y avait tellement de rumeurs l’an dernier, jusqu’au repêchage. Nous étions convaincus que le numéro 27, c’était terminé… et il est encore là. Est-ce que ça sera la même chose avec le capitaine?

« Honnêtement, je pense que le Canadien a entrepris des démarches avec plusieurs équipes… On a besoin d’un joueur de centre, ça, c’est assez évident. La réponse n’est pas Jonathan Drouin et si on ne veut pas replacer Galchenyuk à la position de centre, la réponse n’est pas dans le vestiaire. »

Pour sa part, Mario Tremblay n’a pas modifié sa position de la semaine dernière sur le capitaine.

« Si jamais le Canadien veut échanger Pacioretty, ça va être lors du repêchage, au mois de juin. Marc Bergevin va avoir un choix de première ronde, quatre de deuxième ronde, deux choix de troisième ronde… Il va avoir beaucoup de choses dans son magasin afin de conclure une bonne transaction.

« Cela dit, on cherche des marqueurs, et depuis 5 ou 6 ans, il est parmi les meilleurs. La décision sera celle de Bergevin. Mais je ne serais pas surpris qu’il reste, mais je ne serais pas surpris qu’il s’en aille. »

Mario Tremblay estime que la demande pour Max Pacioretty n'était pas très forte lors des semaines qui ont précédé la date limite des échanges.

