Schultz tranche en faveur des Penguins en prolongation

PITTSBURGH - Justin Schultz a joué les héros en prolongation en enfilant l'aiguille à 2:36 pour mener les Penguins de Pittsburgh à un gain de 4-3 aux dépens des Flames de Calgary, lundi.

Schultz a accepté la passe de Phil Kessel dans l'enclave et il a décoché un tir dans un filet totalement béant, dénouant l'impasse. Grâce au quatrième but de la saison de Schultz, les Penguins ont maintenu un dossier de 10-1 en prolongation à domicile depuis le début de la campagne.

Evgeni Malkin a inscrit son 37e filet de la saison, en plus de récolter une mention d'aide. Kris Letang et Chad Ruhwedel ont également sonné la charge pour les Penguins. Tristan Jarry a quant à lui multiplié les arrêts au tout début de la période de prolongation et a repoussé en tout 35 tirs.

Cette victoire a permis aux Penguins de se rapprocher à un seul point de différence des Capitals de Washington, qui détiennent le premier rang dans la section Métropolitaine.

Mark Giordano, Mikael Backlund et Troy Brouwer ont répliqué du côté des Flames, qui ont offert une lutte serrée aux champions en titre de la Coupe Stanley avant de s'incliner pour un quatrième match d'affilée. Jon Gillies a réalisé 28 arrêts, mais n'a pas pu faire autrement en prolongation, lorsque Kessel a effectué une passe transversale à Schultz.

Sabres 5 Maple Leafs 3

À Buffalo, Ryan O'Reilly a marqué le but vainqueur en fin de deuxième période et les Sabres l'ont emporté 5-3 face aux Maple Leafs de Toronto.

Inscrit sans aide, le but d'O'Reilly est survenu à 15:35, bonifiant le coussin du club local à 4-2.

Ron Hainsey a voulu dégager, mais la rondelle a dévié sur le patin gauche d'un officiel et s'est retrouvée sur le bâton d'O'Reilly. Ce dernier a récolté son 19e but de la saison à l'aide d'un tir vif, du cercle gauche.

Sam Reinhart, Jason Pominville, Zemgus Girgensons et Johan Larsson ont été les autres buteurs des Sabres, qui ont remporté trois de leurs quatre derniers matches.

Chad Johnson a fait 38 arrêts, dont une quinzaine au troisième vingt. Du côté torontois, Frederik Anderson a flanché cinq fois en 24 tirs.

Leo Komarov a fait mouche deux fois dans une cause perdante. Mich Marner a réussi l'autre filet des Maple Leafs, qui perdaient un quatrième match d'affilée.