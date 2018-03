Le Canadien fera face ce soir au phénomène Taylor Hall

Privé de Max Pacioretty, Carey Price, Shea Weber et Victor Mete, le Canadien (25-29-11-61 points ) se présentera amoché au New Jersey, ce soir. Cela dit, le Tricolore n'a plus rien à perdre.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

La rencontre sera présentée sur les ondes des stations du réseau Cogeco Media dès 18h30, incluant l'émission d'avant-match.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Au premier rang des équipes repêchées en vue des séries, les Devils (33-25-8 - 74 points) veulent poursuivre sur leur lancée : une séquence heureuse qui n'est pas étrangère à l'explosion récente de l'attaquant Tyler Hall.

Ce dernier a fourni au moins un point à ses 25 derniers matchs. Il a amassé 18 buts et autant de passes durant cette période.

Hall est classé au 10e rang des marqueurs de la LNH (30-42-72 points). L'année dernière, ses performances n'avaient pas été aussi concluantes.

Le gardien Keith Kinkaid sera devant le filet des siens.

Du côté du Canadien, David Schlemko n’était pas sur la patinoire à Newark aujourd'hui. Claude Julien a confirmé que Schlemko est blessé au haut du corps.

Comme prévu, le défenseur Rinat Valiev jouera son premier match dans l’uniforme du Canadien. Il devrait évoluera aux côtés de Jordie Benn. Lors de sa rencontre avec les journalistes, Julien a affirmé que Valiev s'était bien débrouillé avec les Marlies de Toronto dans la Ligue américaine. Il a ajouté qu'il avait hâte de voir ce qu'il pouvait faire à Montréal.

Max Pacioretty, Charles Hudon, Shea Weber et Victor Mete, tous blessés, seront évidemment absents durant l'affrontement.

Hudon ratera un troisième match d'affilée, lui qui demeure incommodé par une blessure à une main survenue mercredi dernier contre les Islanders de New York.

En 12 matchs depuis son arrivée avec le Canadien en novembre, dont dix à titre de partant, Niemi présente une fiche de 4-2-3, une moyenne de buts alloués de 2,38 et un taux d'arrêts de ,931. Samedi après-midi, il a repoussé 48 rondelles dans un revers de 2-1 contre les Bruins de Boston en prolongation.

Lindgren

C'est Charlie Lindgren qui gardera le but du Tricolore.

Antti Niemi a fait une apparition sur la patinoire lors de l'entraînement, mais il ne jouera pas ce soir. Sa blessure au bas du corps serait mineure. Rappelé la veille du Rocket de Laval, Zachary Fucale sera le gardien réserviste ce soir.

Carey Price combat toujours les répercussions d'une commotion cérébrale subie le 20 février dernier à Philadelphie.

Il serait cependant déterminé à revenir au jeu avant la fin de la saison. Il a participé à trois séances d'entraînement a Brossard depuis le début du voyage des Canadiens à l'étranger.

Le match contre les Devils est le troisième d'une séquence de six parties à l'étranger. Il s'agit du plus long voyage sans interruption du Canadien à l'extérieur de Montréal cette saison.

Ce séjour sur la route mènera le Tricolore à Sunrise, jeudi soir, à Tampa Bay, samedi après-midi, et à Columbus, lundi soir.

Le Canadien retrouvera ses partisans dès mardi lors de la première et seule escale des Stars de Dallas et d'Alexander Radulov à Montréal cette saison.

Voici l'alignement du Canadien à l'entraînement

Les attaquants

Galchenyuk-Drouin-Lehkonen

Scherbak-Danault-Gallagher

Byron-De La Rose-A. Shaw

Deslauriers-Froese-Carr

L.Shaw-Hudon

Les défenseurs

Reilly-Petry

Alzner-Juulsen

Benn-Valiev

Les gardiens

Lindgren (partant)

Fucale

(Avec la collaboration de La Presse canadienne)