Devils et Oilers en Suède, Panthers et Jets en Finlande

NEW YORK - Taylor Hall et ses coéquipiers des Devils du New Jersey amorceront leur saison régulière en affrontant Connor McDavid et les Oilers d'Edmonton le samedi 6 octobre à G?teborg, en Suède, dans le cadre de la «Série internationale» de la LNH.

Par ailleurs, les Panthers de la Floride et les Jets de Winnipeg croiseront le fer les 1er et 2 novembre à Helsinki, en Finlande.

Ces deux rencontres seront présentées à l'Aréna Hartwall et mettront en vedette deux étoiles finlandaises: Patrik Laine, du côté des Jets, et Aleksander Barkov, chez les Panthers.

Camps en Europe

Les Devils, qui comptent en leurs rangs le Suisse Nico Hischier, compléteront leur camp d'entraînement en Europe et disputeront un match préparatoire contre le SC Berne le 1er octobre en Suisse.

Quant à l'Allemand Leon Draisaitl, il aura l'occasion de jouer devant ses compatriotes alors que les Oilers se mesureront aux Requins de Cologne le 3 octobre, qui coïncide avec le Jour de l'Unité allemande.

La LNH, qui a annoncé ces rencontres dans un communiqué conjoint avec l'Association des joueurs de la LNH, pourrait également jouer des parties préparatoires en Chine comme l'ont fait les Kings de Los Angeles et les Canucks de Vancouver cette année.