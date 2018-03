Les Devils battent un Canadien diminué (vidéo)

Privé notamment de deux attaquants réguliers, de ses deux meilleurs défenseurs et de ses vétérans gardiens, le Canadien de Montréal a logiquement baissé pavillon pour les Devils du New Jersey, à Newark.

Une poussée de quatre buts des Devils dès la première période a passablement scellé l’issue du match qui s’est terminé sur une marque de 6-4 en faveur de l’équipe locale.

Travis Zajac (9e et 10e buts), Stefan Noesen (10e), Blake Coleman (7e), Patrick Maroon (15e) et Brian Boyle (12e) ont touché la cible pour les Devils (34-25-8, 76 points). Taylor Hall a récolté une mention d’aide, prolongeant ainsi à 26 sa série de matchs consécutifs avec au moins un point.

La réplique du Canadien (25-30-11, 61 points) a été l’affaire de Jacob de la Rose (2e et 3e), de Brandan Gallagher (24e) et de Byron Froese (3e). Les deux derniers buts ont toutefois été inscrits en fin de troisième période.

Charlie Lindgren a disputé toute la rencontre, ce qui est un peu étonnant après avoir vu les Devils inscrire 6 buts lors de deux premières périodes. Zachary Fucale aurait peût-être pu avoir droit à 20 minutes d’action. Lindgren a finalement bloqué 27 rondelles sur 33 tirs et le Canadien n'a pas amassé de point dans un match pour une première fois en huit rencontres.

Keith Kinkaid a fait 29 arrêts pour les Devils, en cette soirée où le Prudential Center accueillait l'équipe américaine de hockey féminin, championne des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Après la rencontre, le Canadien a renvoyé Zachary Fucale au Rocket de Laval, ce qui laisse présumer que Antti Niemi sera disponible jeudi soir, quand le Canadien affrontera les Panthers, en Floride.

Le déroulement du match

La domination des Devils était sans partage lors des premières minutes du match et ce qui devrait arriver arriva. Un tir de la pointe de Will Butcher a été dévié devant le filet par Stefan Noesen et Lindgren n'y pouvait rien: 1-0 Devils.

Le Canadien a repris du poil de la bête durant quelques minutes, mais le rouleau compresseur des Devils était en marche. Un autre tir de la pointe de Butcher, un arrêt de Lindgren, mais Blake Coleman s'est emparé du retour et il a glissé la rondelle derrière le gardien du Tricolore.

Pourquoi changer une bonne recette? Un autre tir dirigé vers un groupe de joueurs... et une autre rondelle qui s'est retrouvée dans le filet de Lindgren. Cette fois, en avantage numérique. Et en raison d'une pénalité mineure de 4 minutes à Andrew Shaw, les Devils ont ajouté un 4e but à cinq contre trois avec 12 secondes à faire à la période. Taylor Hall a ainsi récolté un point dans un 26e match de suite.

Non seulement le Canadien n'a pas accordé de but dans les 10 premières minutes de la deuxième période, mais Brendan Gallagher a compté son 24e but de la saison à 10:27. Mais la situation est rapidement revenue à la normale pour les Devils 69 secondes plus tard, à quatre contre trois, quand Patrik Marron a marqué son 15e de la saison.

Brian Boyle a ajouté une 6e réussite pour les Devils avant que le Canadien se réveille.

Jacob de la Rose a répliqué avec 14 secondes à disputer à l'engagement et il en a ajouté un deuxième en troisième période, à la suite d'une belle remise d'Andrew Shaw. Et quand Byron Froese a touché la cible à son tour, c'était 6-4, mais il ne restait qu'une minute à jouer.

Un point dans un 26e match de suite pour Taylor Hall: