«On n’était pas là du tout» - Claude Julien

Pour espérer remporter un match, il faut partir à courir en même temps que l’adversaire sur la ligne de départ. Ce que le Canadien n’a pas fait mardi soir contre les Devils.

« La première période, ça été le point tournant, a dit d’emblée l’entraîneur Claude Julien. On n’était pas là du tout, du premier au dernier joueur. On n’a pas été bons en première. Ils ont dominé.

« C’est une équipe qui se bat pour une place en séries, c’est une équipe qui avait perdu trois matchs d’affilée. On savait qu’ils sortiraient forts et on n’a pas été en mesure de contrer ça. Le dommage était fait. »

Julien estime que son équipe a beaucoup mieux joué en deuxième et troisième période à cinq contre cinq, mais que l’efficacité n’y était pas en désavantage numérique. Au final, il fallait chercher les responsables du côté des joueurs, pas des arbitres. Quant aux jeunes, ils ont peiné.

« Ce soir, ça a été difficile pour plusieurs jeunes, mais il y a des vétérans qui n’ont pas été très bons. À part Jacob de la Rose, pas parce qu’il a marqué deux buts, mais parce qu’il a été physique et qu’il a été impliqué. Je l’ai trouvé assez bon… Mais on avait beaucoup trop de joueurs qui n’étaient pas là ce soir. »

Quant à savoir pourquoi il avait laissé Charlie Lindgren devant le filet en troisième période - avec les Devils en avant 6-2 -, Julien a noté « qu'on continuait à évaluer les jeunes joueurs et Lindgren en est un. Quand ton équipe n'est pas bonne devant toi, ce n'est pas toujours de ta faute.

« Je suis certain qu'il va prendre une partie du blâme, comme tous les gardiens le font, d'ailleurs, mais c'est un gardien qu'on a en vue et on veut continuer de lui donner la chance de jouer et d'acquérir de l'expérience. »