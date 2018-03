Les Canadiens mettent Bitten et Pezzetta sous contrat

Les attaquants William Bitten et Michael Pezzetta ont signé des contrats d'entrée, mercredi, avec l'organisation des Canadiens de Montréal.

Les contrats d'une durée de trois ans entreront en vigueur lors de la saison 2018-2019.

Bitten, choix de troisième tour en 2016 (70e au total) est âgé de 19 ans. Il en est à sa quatrième saison dans la Ligue de l'Ontario. Cette saison, le joueur originaire d'Ottawa a inscrit 61 points (19 buts, 42 mentions d'aide) en 58 matchs avec les Bulldogs de Hamilton.

Quant à Pezzetta, lui aussi âgé de 19 ans, il a été le choix de sixième tour, 160e au total, des Canadiens en 2017. Le Torontois a été nommé capitaine des Wolves de Sudbury dans la Ligue de l'Ontario au début de la saison, mais il a été échangé au Sting de Sarnia en janvier.

L'attaquant de 6 pieds et un pouce, 212 livres, en est à sa quatrième année chez les juniors et a amassé 50 points (22B-28A) en 58 matchs avec les Wolves et le Sting en 2017-2018.

(Communiqué Canadiens de Montréal)