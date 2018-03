Les Canadiens visiteront ce soir les surprenants Panthers 

Les Canadiens de Montréal affronteront ce soir les Panthers de la Floride, à Sunrise.

Les joueurs des Panthers sont tout feu tout flamme depuis le 1er février. Ils ont remporté 12 matchs en 16 tentatives.

De ce fait, l'équipe a grimpé au classement de l’Association de l’Est pour se retrouver à seulement deux points des Blue Jackets de Columbus, qui seraient la deuxième équipe repêchée pour une participation aux séries éliminatoires.

En plus, la formation floridienne (71 points au classement) a disputé 64 parties tandis que les Blue Jackets ont joué 67 matchs.

Les hommes de Claude Julien devront surveiller de près le centre des Panthers, Aleksander Barkov, qui a été nommé l’une des trois étoiles de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

En quatre matchs, Barkov a terminé ex aequo au sommet de la LNH avec cinq buts. Il a par ailleurs ajouté une mention d’assistance. En 63 parties cette saison, il a amassé 25 buts et 41 mentions d’aide.

Ses coéquipiers de trio sont tout aussi efficaces ces temps-ci. Nick Bjugstad a d’ailleurs réussi son premier tour du chapeau en carrière durant la partie contre le Lightning de Tampa Bay, mardi. Après une série de six victoires d’affilée, les Panthers se sont toutefois inclinés devant la puissante équipe de Tampa Bay, en prolongation.

On ne peut passer sous silence le travail irréprochable de l'autre joueur de centre des Panthers, Vincent Trocheck, 24 ans, qui connaît une très bonne saison. Il a récolté 25 buts et 33 mentions d'aide en 64 parties.

Les deux joueurs de centre, Aleksander Barkov et Vincent Trocheck, seraient l'un des facteurs qui expliquent les succès des Panthers.

«Quand on ajoute Jared McCann et Derek MacKenzie, on réalise que peu d'équipes dans la LNH sont aussi efficaces que les Panthers au centre», a affirmé l'analyste des Panthers, Denis Potvin, lors d'un entretien avec notre journaliste Martin McGuire.

D'après Potvin, les Maple Leafs de Toronto (85 points), les Penguins de Pittsburgh (82 points) et les Panthers sont de bonnes formations qui partagent un point ern commun : elles détiennent d'excellents joueurs de centre.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

La rencontre sera radiodiffusée sur l'ensemble des stations du réseau Cogeco Média dès 19 h, incluant l'émission d'avant-match avec Martin McGuire et Dany Dubé.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Quant aux Canadiens, ils sont classés au 14e rang du l’Assopciation de l’Est, en vertu de leurs 61 points.

Ils ont perdu leur plus récent match aux mains Devils du New Jersey, par la marque de 6-4.

De nombreux joueurs manquent à l’appel, dont Carey Price, Shea Weber, Max Pacioretty et Victor Mete.

Zachary Fucale a été retourné au Rocket de Laval. Tout indique que le gardien Antti Niemi sera devant le filet des Canadiens.

Charle Hudon s'est entraîné ce matin, mais il ne reviendra pas au jeu avant la semaine prochaine.

Le Tricolore disputera un quatrième matchs consécutifs sur la route contre les Panthers.

Il jouera ensuite contre le Lightning de Tampa Bay, samedi après-midi, et face aux Blue Jackets de Columbus, deux jours plus tard.

Plus de détails à venir.