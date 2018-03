Le Canadien est lessivé 5-0 par les Panthers

Le déroulement du match

Rondelles perdues, passes ratées, jeu mou: les dix premières minutes de jeu offrent un spectacle plutôt navrant dans un aréna qui n'affiche pas salle comble, ce qui est plutôt rare quand le Canadien est le visiteur en Floride.

Il faut attendre le milieu de l'engagement pour avoir un peu de suspense. Nicolas Deslauriers tire à courte distance vers Roberto Luongo qui fait l'arrêt avec le gant. Sauf que le gant de Lungo est partiellement dans le filet. On va à la reprise... qui n'est pas concluante. Pas de but.

Le Canadien n'arrive pas à s'inscrire à la marque en avantage d'un homme, mais les Panthers ne ratent pas leur chance lors d'une telle situation quand Jonathan Huberdeau touche la cible à 16:16. Son 21e but de la saison.

Le Canadien rate une occasion en or en début de deuxième période, mais les Panthers vont ajouter un but en relance. Claude Julien estime qu'il y avait obstruction à l'endroit de Jeff Petry. Les arbitres laissent passer: 2-0 Panthers. Un but de Nick Bjugstad. Son 15e de la saison. Byron Froese fait ensuite une très mauvaise remise derrière son filet et les Panthers en profitent pour ajouter à la marque par l'entremise de Michael Haley. Soixante-trois secondes d'écart entre les deux buts.

Une couverture molle de tous les joueurs du Canadien dans leur zone mène au 4e but des Panthers en début de troisième période, celui-là, de Evgenii Dadonov, son 21e de l'année.

Paul Byron réplique rapidement en s'emparant d'une rondelle libre devant Roberto Luongo, mais les Panthers contestent, estimant que Jacob de la Rose a touché leur gardien. La reprise leur donne raison.

Ça va tellement mal pour le Canadien qu'il encaisse même un but en avantage numérique, quand Vincent Trocheck marque son 26e but de la campagne.