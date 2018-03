Les Golden Knights, les Bruins et le Lightning s'imposent

DETROIT - Cody Eakin et Alex Tuch ont inscrit deux buts chacun et les Golden Knights de Las Vegas ont blanchi les Red Wings de Detroit 4-0, jeudi.

Marc-André Fleury a repoussé 28 tirs afin de récolter son troisième blanchissage de la saison et le 47e de sa carrière. L'équipe de Las Vegas s'était inclinée à cinq de ses six dernières rencontres avant de l'emporter.

Il s'agissait d'une 19e victoire à l'étranger pour les Golden Knights, qui ont égalé la marque établie par les Ducks d'Anaheim en 1993-94.

La formation de Vegas, qui venait de baisser pavillon devant les Blue Jackets de Columbus, a pris les devants 1-0 à 2:24 de la première période. Les Golden Knights ont mis le match hors de portée lorsque Eakin a enfilé un but en désavantage numérique à mi-chemin durant cette période. Ils ont tous les deux touché la cible à 50 secondes d'intervalle.

Jimmy Howard a réalisé 28 arrêts pour les Red Wings, qui ont perdu leurs cinq derniers matchs pour la troisième fois cette saison.

Encore Marchand

À Boston, Brad Marchand a dénoué l'impasse alors qu'il restait 22 secondes à écouler en fin de match pour mener les Bruins à un gain de 3-2 devant les Flyers de Philadelphie.

Il s'agissait de la cinquième victoire consécutive des Bruins. Marchand et David Pastrnak ont fait dévier le tir de la pointe de Zdeno Chara derrière le gardien de but Alex Lyon.

Chara et Pastrnak ont récolté deux aides chacun, tandis que Riley Nash et Brian Gionta ont également sonné la charge pour les Bruins, qui ont été dominés 33-27 par leurs adversaires au chapitre des tirs au but.

Jakub Voracek et Jori Lehtera ont répliqué du côté des Flyers.

Tuukka Rask a réalisé 31 arrêts pour les Bruins, tandis que Lyon a vu 27 rondelles dirigées vers lui.

Trois points pour Cirelli

À Tampa, Anthony Cirelli a récolté un but et deux mentions d'aide et le Lightning a eu le dessus sur les Rangers de New York au compte de 5-3.

Le Lightning a bombardé les Rangers tout au long de la rencontre. L'équipe meneuse au classement a décoché 17 tirs en direction du filet adverse dans les 11 premières minutes de jeu. Lundqvist a permis à son équipe de conserver un déficit de 2-0 après une période, mais a été contraint de céder sa place après avoir alloué deux buts supplémentaires au deuxième engagement.

Cirelli, qui disputait un quatrième match dans la LNH, a aidé le Lightning à maintenir un dossier de 8-0-1 à ses neuf derniers matchs. Adam Erne, Cedric Paquette, Tyler Johnson et Chris Kunitz ont également fait bouger les cordages. Andrei Vasilevskiy a pour sa part repoussé 27 rondelles afin d'obtenir sa 40e victoire de la saison, un sommet dans la ligue.

Ryan Spooner a enfilé l'aiguille en plus de récolter une mention d'aide pour les Rangers, qui ont encaissé un deuxième revers d'affilée après avoir récolté trois victoires dans l'Ouest canadien. Lundqvist a réalisé 27 arrêts avant d'être remplacé par Alexander Georgiev, qui a stoppé 13 lancers.