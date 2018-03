«Je ne veux pas trouver des excuses aux joueurs» - Julien

Bien conscient qu’il ne dispose pas présentement des effectifs pour affronter les meilleures équipes de la LNH, Claude Julien n’a pas voulu jeter de l’huile sur le feu après le cinglant revers de 5-0 subi aux mains des Panthers.

« C’est assez simple. On a beaucoup de blessures et on a beaucoup de jeunes. On a beaucoup de joueurs qui sont placés dans une position où ils ne sont pas prêts encore.

« Et parmi les blessés, on a beaucoup de vétérans qui ont un impact sur les matchs. Ce soir, nos jeunes ont travaillé fort et, en bout de ligne, on espère que ces jeunes vont apprendre de ces moments durs. On leur demande beaucoup. »

L’attaquant Jonathan Drouin abondait dans le même sens que son entraîneur.

« Il y a des nouveaux gars qui viennent d’arriver dans la Ligue nationale, note Drouin. C’est différent. Ils sont nerveux. Ils ne sont pas habitués encore. Ça prend du temps. »

Drouin a admis que lorsque le Canadien joue à l’étranger, il est plus facile pour les entraîneurs adverses d’associer les joueurs défensifs de leur choix afin de le contrer, lui et Alex Galchenyuk.

« Oui, c’est sûr. Mais c’est à nous de travailler… On sait qu’on va faire face aux meilleurs joueurs défensifs. C’est un défi. »

Sur ce point, Julien n’a pas le même point de vue de son joueur. Il estime que tout le monde doit prendre ses responsabilités, « mais c’est sûr que l’on aimerait voir ces gars produire plus».

« Tous les joueurs élites font face à la même chose. Une chose que je ne veux pas faire, c’est trouver des excuses pour les joueurs. J’aime mieux trouver des solutions et j’aime mieux trouver des solutions. »