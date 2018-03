Les Blue Jackets 3-2 contre les Red Wings

COLUMBUS, Ohio — Seth Jones a marqué deux buts en deuxième période et les Blue Jackets de Columbus ont battu les Red Wings de Detroit 3-2, vendredi soir.

Sergei Bobrovsky a effectué un retour au jeu après avoir soigné un virus et il a repoussé 22 rondelles pour les vainqueurs.

Matt Calvert a aussi enfilé l'aiguille pour les Blue Jackets, qui ont gagné leurs quatre derniers matchs et qui ont amélioré leur positionnement pour les séries dans l'Association Est.

Les Blue Jackets ont dépassé les Devils du New Jersey pour s'emparer du premier rang des deux équipes repêchées dans l'Est. Ils se sont approchés à deux points des Flyers de Philadelphie et du troisième échelon dans la section Métropolitaine.

Darren Helm et Andreas Athanasiou ont répliqué pour les Red Wings, qui ont perdu leurs six dernières sorties. Jared Coreau a stoppé 33 tirs à son deuxième départ de la campagne.