Les Flames et les Blue Jackets triomphent

OTTAWA - Sam Bennett et Matt Stajan ont touché la cible pour les Flames de Calgary, qui ont battu les Sénateurs d'Ottawa 2-1, vendredi.

David Rittich a permis un but aux Sénateurs, en troisième période, mais il a tenu le coup grâce à 29 arrêts.

Jean-Gabriel Pageau a été le seul à déjouer Rittich, lors d'un tir de pénalité. Il a trompé la vigilance du gardien des Flames grâce à un lancer entre les jambières.

Il s'agissait de la deuxième victoire de suite des Flames après avoir mis un terme à une séquence de quatre revers en défaisant les Sabres de Buffalo, mercredi soir.

Mike Condon a effectué du bon travail devant le filet des Sénateurs, stoppant notamment Johnny Gaudreau en échappée en troisième période. Condon a réalisé 35 arrêts dans la défaite.

Un doublé pour Jones

À Columbus, Seth Jones a marqué deux buts en deuxième période et les Blue Jackets ont battu les Red Wings de Detroit 3-2.

Sergei Bobrovsky a effectué un retour au jeu après avoir soigné un virus et il a repoussé 22 rondelles pour les vainqueurs.

Matt Calvert a aussi enfilé l'aiguille pour les Blue Jackets, qui ont gagné leurs quatre derniers matchs et qui ont amélioré leur positionnement pour les séries dans l'Association Est.

Les Blue Jackets ont dépassé les Devils du New Jersey pour s'emparer du premier rang des deux équipes repêchées dans l'Est. Ils se sont approchés à deux points des Flyers de Philadelphie et du troisième échelon dans la section Métropolitaine.

Darren Helm et Andreas Athanasiou ont répliqué pour les Red Wings, qui ont perdu leurs six dernières sorties. Jared Coreau a stoppé 33 tirs à son deuxième départ de la campagne.