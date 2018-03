Le Lightning l'emporte 3 à 2 en tirs de barrage face au CH

C’est en composant avec les absences de Carey Price, Shea Weber, Max Pacioretty, Victor Mete, Rinat Valiev et Ales Hemsky que les hommes de Claude Julien se sont présentés à Tampa Bay samedi après-midi afin d'y affronter les joueurs du Lightning, eux qui trônaient au sommet du classement général de la LNH en vertu de leurs 98 points.

La tâche étaient colossale pour les Montréalais qui ne revendiquaient que 61 points cette saison. Le Tricolore avait perdu ses trois derniers duels et se positionne actuellement au 14e rang du classement de l'Association de l'Est. Remis d'un virus qui l'a tenu à l'écart du jeu dans les derniers jours, c'est le gardien Antti Niemi qui était d'office devant le filet des Canadiens. Il affrontait le Québécois Louis Domingue du côté de Tampa Bay.

Le déroulement du match:

Première période: Dès le départ, le Canadien met de la pression sur la troupe de John Cooper en misant sur la possession du disque. Ce contrôle de la rondelle ouvre la porte vers un premier avantage numérique dès la troisième minute de jeu pour le Tricolore. En fin d'avantage numérique, le tir de Charles Hudon est bloqué et redirigé devant le gardien Louis Domingue du Lightning, mais le jeune Arturri Lehkonen profite du retour pour dégainer un tir vif qui trompe la vigilance du Québécois: le Canadien prend les devants 1 à 0.

L’intensité est palpable entre les deux équipes tout au long de la première moitié de période et Antti Niemi doit s’illustrer à la neuvième minute avec un arrêt à bout portant qui permet à Montréal de conserver son avance en début de rencontre.

Une infériorité numérique causée par une punition à Jacob De La Rose permet toutefois au Lightning revenir de l’arrière. Tyler Johnson utilise alors son tir sur réception afin de déjouer Niemi grâce à une passe précise de Mikhail Sergachev: le Lightning crée l'égalité 1 à 1.

En fin de période, Jacob De La Rose se rend à nouveau coupable d'une punition et doit passer deux minutes au cachot alors qu'il ne reste que 23 secondes au cadran. Antti Niemi et les joueurs du CH arrivent à contenir l'attaque massive de Tampa en fin de période et devront poursuivre le travail dès le début de la deuxième période. La période se termine sur cette note: Montréal 1 - Tampa Bay 1.

Deuxième période: Le deuxième vingt est lancé sur les chapeaux de roue avec la continuité de l'avantage numérique du Lightning. Le Canadien arrive toutefois à limiter les chances de marquer de Tampa Bay. La punition de De La Rose sera finalement sans conséquence.

Charles Hudon fait encore des siennes à la troisième minute de jeu. Il fonce en territoire adverse et repère Alex Galchenyuk qui ne se fait pas prier et déjoue Domingue en inscrivant son 16e de la saison: le Canadien prend les devants 2 à 1.

Les deux équipes frapperont à la porte à quelques occasions par la suite, mais les deux gardiens arrivent à fermer la porte d'un côté comme de l'autre. La deuxième période se termine avec une avance d'un but pour le Canadien: Montréal 2 - Tampa Bay 1.

Troisième période: Si le Canadien dominait l'action en première période, le Lightning débute la troisième en lion en frappant à la porte à plusieurs occasions.

Moment de frayeur pour le Canadien lorsque Charles Hudon entre violemment en contact avec la bande après avoir tenté de déborder un des défenseurs de Tampa Bay. Sa cheville gauche absorbe alors la majeure partie de l'impact et l'attaquant doit retraiter au vestiaire avec l'aide des thérapeutes et de son coéquipier Jacob De La Robe qui l'aide à quitter la glace. Son absence s'ajoute alors à celle de Phillip Danault, qui n'est pas revenu au jeu en 3e période après avoir reçu une rondelle au visage dans le coin de la patinoire en fin de deuxième engagement.

Surprenamment, Charles Hudon revient sur la patinoire quelques instants plus tard. Il semble y avoir eu davantage de peur que de mal dans son cas.

Avec un peu plus de 12 minutes à jouer, Brendan Gallagher croit avoir déjoué Louis Domingue, mais une révision du jeu par les instances de Toronto confirme que la rondelle n'a jamais traversé la ligne des buts.

Le Canadien n'allait toutefois pas se sauver aussi facilement avec la victoire. Avec un peu plus de 6 minutes à faire à la troisième période, Jordie Benn est victime d'un revirement derrière son filet qui profite à J.T. Miller qui remet à Stamkos et celui-ci rejoint Nikita Kucherov, devant le filet, qui déjoue habilement le gardien du Canadien: le Lightning crée à nouveau l'égalité 2 à 2.

Le Lightning maintient ensuite la pression pendant les dernières secondes, mais en vain. L'égalité persiste au-delà du temps régulier: Montréal 2 - Tampa Bay 2.

Prolongation: La prolongation est âprement disputée, mais Alex Galchenyuk aurait pu donner la victoire au sien lors d'une échappée grâce à une habile feinte, sauf que son lancer se retrouve directement sur la bande derrière le filet.

Quelques instants plus tard, Jonathan Drouin se rend coupable d'une infraction qui offre un avantage numérique au Ligthning pour deux minutes. Niemi et la défensive du Canadien résistent avec brio empêchant le Lightning de générer des occasions de marquer de qualité. Le Canadien s'en sort finalement indemne et malgré le bourdonnement des joueurs de Tampa Bay, les tirs de barrage seront nécessaires pour dénouer l'impasse entre les deux équipes.

Tirs de barrage: Braydon Point inscrit un but à couper le souffle pour lancer son équipe en avant lors du deuxième essai des siens. Jonathan Drouin s'élance ensuite alors qu'il détient la dernière chance du Canadien et il marque d'un tir retentissant. Nikita Kucherov réplique toutefois immédiatement avec un tir précis. Arturri Lehkonen s'élance ensuite, mais ne peut déjouer Louis Domingue. Tampa Bay remporte donc cette rencontre chaudement disputée.

Marque finale: Tampa Bay 3 - Montréal 2.