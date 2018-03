Coupe du monde de ski de fond: Alex Harvey termine neuvième en Norvège

OSLO — Alex Harvey a terminé en neuvième place du 50 km libre à la Coupe du monde de ski de fond, samedi.

Dans le peloton de tête jusqu’au 45e km, le fondeur de Saint-Férreol-les-Neiges n’a pu suivre quand six de ses adversaires ont accéléré la cadence et se sont échappés du groupe. Champion du monde en titre sur cette distance, il a eu un retard de 32,4 secondes sur le meilleur chrono de la journée.

Le Suisse Dario Cologna et le Norvégien Martin Johnsrud Sundby ont lutté jusqu’à la fin. Une photo de l’arrivée a été nécessaire pour déclarer Cologna vainqueur en 2 h 01 min 48,1 s. Le Russe Maxim Vylegzhanin a décroché le bronze, 1,1 seconde derrière le duo en tête.

Harvey a raté plusieurs courses et entraînements en raison de la sinusite qu’il a attrapée à son retour des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Il n’a cessé les antibiotiques que jeudi et il n’était pas certain de son état au départ. Il avait tenté une participation au sprint de la Coupe du monde de Drammen mercredi et n’avait pu passer les qualifications.

«À Drammen, je n’ai vraiment pas eu une bonne course, alors je ne savais pas trop à quoi m’attendre, a dit Harvey. Je suis vraiment content de revenir dans le top-10. Ici, c’est toujours la course la plus difficile de l’année. J’étais content de voir que les jambes étaient bonnes et que ce n’était pas trop, trop souffrant. C’était bon. Il m’en manquait juste un petit peu à la fin pour me coller au groupe de tête, mais c’était quand même une bonne journée.»

Ses jambes lui ont seulement joué des tours en fin de course.

«Je n’étais juste plus capable de suivre le rythme. Il y a eu un petit coup qui a été donné et il m’en manque encore un petit peu pour arriver à suivre ça. Je suis en santé, mais c’est sur que le fait d’avoir été arrêté pendant quand même assez longtemps n’est pas optimal.»

Il croit que le 50 km aura été un bon entraînement en vue des Finales de la Coupe du monde qui seront disputées le week-end prochain.

Aux Jeux olympiques de Pyeongchang, Harvey a terminé au pied du podium lors du 50 km classique, à sa dernière épreuve olympique en carrière.