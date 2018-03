Laine marque son 40e but dans une défaite contre les Flyers (vidéo)

Claude Giroux et Andrew MacDonald ont touché la cible en deuxième période et les Flyers de Philadelphie ont fait fi du 40e but de Patrik Laine cette saison afin de venir à bout des Jets de Winnipeg par la marque de 2-1, samedi.

Laine a rejoint Alex Ovechkin, des Capitals de Washington, au premier rang des buteurs de la LNH cette saison en faisant bouger les cordages grâce à un tir sur réception en avantage numérique à 8:58 du troisième tiers. Le Finlandais âgé de 19 ans a inscrit 15 buts et six aides lors d'une séquence de 11 rencontres avec au moins un point.

Cependant, Petr Mrazek a repoussé 27 tirs devant le filet des Flyers, qui ont mis fin à une série de cinq revers.

Du côté des Jets, Connor Hellebuyck a effectué 33 arrêts. Les Jets ont vu leur série de victoires être freinée à quatre.