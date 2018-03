Le Rocket échappe une avance de trois buts et perd 5-3 

LAVAL, Qc — Jack Rodewald a inscrit deux buts et une aide et il a aidé les Senators de Belleville à effacer un retard de trois buts avant de l'emporter 5-3, samedi, face au Rocket de Laval.

Chris Terry et Kerby Rychel ont amassé un but et une aide chacun, tandis que Luc-Olivier Blain a aussi touché la cible pour le Rocket (23-30-8), qui menait 3-0 après 20 minutes de jeu.

Rodewald a réduit l'écart à 3-1 tôt en deuxième période, puis a créé l'égalité 3-3 après 7:56 de jeu en troisième période. Daniel Ciampini a ensuite donné les devants pour une première fois aux Senators avec 4:58 à faire. Max Reinhart a ajouté un but d'assurance dans un filet désert.

Eric Selleck a également fait bouger les cordages pour les Senators (23-35-5). Marcus Hogberg a repoussé 21 tirs.

Michael McNiven a accordé quatre buts sur 21 lancers devant le filet du Rocket.