Plongeon: Meaghan Benfeito se classe 10e à Pékin

Meaghan Benfeito s’est arrêtée en demi-finales à la tour de 10 m en Série mondiale de plongeon, dimanche, la Montréalaise terminant 10e.

Son pointage de 311,80 lui a valu le cinquième rang de sa vague de demi-finale, ce qui n’a pas été suffisant afin de passer à la ronde ultime, puisque seules les trois premières plongeuses y accédaient.

Son troisième plongeon a été son meilleur, les juges lui accordant une note de 69,30 qui l’a provisoirement classée quatrième. Son plongeon suivant a toutefois été sa note la plus faible de la journée, soit 54,40 points, et a finalement replacé Benfeito au cinquième rang de sa demi-finale, et ce, pour de bon. Elle a finalement pris la dixième place.

Caeli McKay de Calgary, avec qui elle a terminé cinquième à l’épreuve synchro à la tour de 10 m vendredi, a terminé tout juste devant Benfeito en demi-finale avec un pointage de 329,20, bon pour la huitième place.

Les Chinoises Jiaqi Zhang (439,10 points) et Qian Ren (432,30 points) ont remporté l’or et l’argent, tandis que la Nord-Coréenne Kuk Hyang Kim (369,55 points) est venue compléter le podium.

Surf des neiges

Le Québécois Éliot Grondin et le Britanno-Colombien Kevin Hill ont fini dixièmes en snowboard cross par équipe à la Coupe du monde de surf des neiges, dimanche.

Dans leur vague de quart de finale, les Canadiens ont été devancés par les Américains, premiers, et les Autrichiens, deuxièmes, les classant ainsi au troisième rang.

Leir parcours s’est terminé car seuls les deux meneurs de chaque groupe passaient à la ronde suivante. Le duo canadien a finalement pris le dixième rang.

«Ç’a été une bonne expérience, mais c’est sûr qu’on espérait mieux qu’une 10e place, a commenté Grondin, 16 ans. Ça s’est bien passé en général, mais quelques erreurs durant nos descentes nous ont coûté de peu la demi-finale.»

Grondin, de Sainte-Marie, a obtenu son meilleur résultat en carrière samedi, prenant le 14e rang à l’épreuve individuelle de snowboard cross. Hill a été 24e.

Les Italiens Emanuel Perathoner et Omar Visintin ont triomphé devant les Autrichiens Julian Lueftner et Alessandro Haemmerle. Les Américains Senna Leith et Jake Vedder ont mérité le bronze.