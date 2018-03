Les Blue Jackets ce soir; le retour de Radulov au Centre Bell, demain

On ne peut qu'imaginer comment la prochaine semaine aurait soulevé les passions si le Canadien avait été dans la course aux séries à ce stade-ci de la saison.

Ce sont quatre matchs qui attendent la troupe de Claude Julien, à commencer par un duel face aux Blue Jackets, ce soir à Columbus.

La rencontre sera présentée sur les ondes du réseau Cogeco Media dès 18h30, incluant l'émission d'avant-match.

Le Tricolore rentrera à Montréal après le match et n'aura que quelques heures pour se préparer à la visite des Stars de Dallas et de l'attaquant Alexander Radulov.

Il sera intéressant de voir comment sera accueilli celui qui a laissé de bons souvenirs après un court passage d'un an à Montréal. Cette saison, il n'a pas déçu au Texas avec 25 buts et 35 passes en 69 matchs,

Les Penguins de Pittsburgh (jeudi au Centre Bell) et les Maple Leafs (samedi à Toronto) constitueront deux autres défis de taille pour une équipe dont le seul but demeure d'évaluer ses effectifs et de brouiller les cartes d'ici la fin de la campagne.