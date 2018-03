Qui gagnera la course entre Ovechkin, Malkin et Laine?

Laine connaît une séquence exceptionnelle avec 15 buts en 11 matchs, avant de croiser le fer avec Ovechkin lundi soir à Washington.

«Vous ne savez jamais ce qui peut se produire, a dit Laine. Il y a une dizaine de matchs, j'étais à 25 buts et personne ne parlait du plateau des 40. Il peut se passer beaucoup de choses. Mais si nous continuons de jouer comme ça (avec ses compagnons de trio Nikolaj Ehlers et Paul Stastny), pourquoi pas 50?»

Dans une classe à part

Avec 14 matchs à faire, il n'y a pas de raison de parier contre Laine ou Ovechkin.

Les joueurs des Jets n'hésitent pas à comparer Laine à Ovechkin parce que le jeune Finlandais marque à un rythme seulement égalé au cours des deux dernières décennies par l'étoile des Capitals de Washington, Steven Stamkos, Auston Matthews et Ilya Kovalchuk.

Ovechkin est le marqueur le plus prolifique de sa génération, lui qui n'est plus qu'à deux buts de devenir le 20e joueur de l'histoire de la LNH à atteindre le plateau des 600 en carrière. L'entraîneur-chef des Capitals, Barry Trotz, croit toutefois que le chiffre de 50 est plus important aux yeux d'Ovechkin que celui de 600.

«Il a connu une saison plus difficile l'an dernier et il veut prouver qu'il est toujours aussi bon», a mentionné Trotz.

Cependant, Malkin est peut-être le joueur le plus dangereux du circuit présentement. Le centre des Penguins de Pittsburgh est un candidat au titre de joueur par excellence de la LNH en compagnie d'Ovechkin, de l'ailier des Devils du New Jersey Taylor Hall, de Stamkos et de son coéquipier chez le Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov et de l'attaquant de l'Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon.

Entre l'ombre et la lumière

Dans l'Jouant au sein de la même équipe que Sidney Crosby, Malkin se retrouve souvent dans l'ombre de son célèbre coéquipier, mais il joue peut-être le meilleur hockey de sa carrière depuis quelques mois.

«Je joue avec confiance présentement, a récemment déclaré Malkin. On dirait que chacun de mes tirs atteint le fond du filet. C'est comme ça. J'essaie toujours de faire du mieux possible.»

L'entraîneur-chef des Jets, Paul Maurice, voit aussi la confiance émaner de Laine, même à l'entraînement.

«Si vous approchez de la cinquantaine, ça doit être parce que vous avez confiance en votre jeu, a dit Maurice. Pour chacun de ces gars-là, la confiance est un élément clé. Patty (Laine) envoie la rondelle exactement où il le veut sur chaque lancer présentement. Il se sent bien.»