Blue Jackets 5 Canadien 2 (troisième période)

Le Canadien de Montréal amorce la semaine en disputant ce soir le premier de quatre matchs contre des formations qui sont présentent classées en vue des éliminatoires de la Ligue nationale de hockey.

Personne ne va faire de cadeau au Tricolore (25-31-12, 62 points), surtout pas les Blue Jackets de Columbus (36-28-5, 77 points) qui occupent le huitième et dernier rang qui donne accès aux séries.

Outre les blessés à long terme ou ceux dont la saison est terminée (Shea Weber, Carey Price, Max Pacioretty, etc.), le Canadien sera privé à Columbus de l’attaquant Phillip Danault.

Le déroulement du match

Il ne faut que quelques instants au Canadien pour s'inscrire à la marque. Brendan Gallagher fait dévier un tir de la pointe de Jeff Petry après 34 secondes de jeu pour donner les devants aux siens. Le 25e but de la saison de Gallagher, un sommet personnel: 1-0 Canadien.

Avance de courte durée. Une bourde de Jordie Benn permet aux Blue Jackets de poursuivre une attaque et après quelques rebonds sur des bâtons et des jambières , la rondelle se retrouve derrière Charlie Lindgren, après avoir été poussée par les joueurs du Canadien: c'est 1-1. On donne le but à Nick Foligno, son 15e de la saison.

Une pénalité à Jeff Petry mène au deuxième but des Blue Jackets, inscrit à la suite d'un puissant tir de la pointe de Seth Jones, son 14e de la campagne: 2-1 Blue Jackets.

Situation identique quelques minutes plus tard: pénalité au Canadien et but de Seth Jones. Seule différence, la pénalité a été décernée à Nicolas Deslauriers: c'est 3-1.

Le Tricolore termine la période en avantage numérique, mais dans leur cas, ça ne change rien. Personne n'arrive à toucher la cible.

Le Canadien rate une chance en or en début de période et ce sont les Blue Jackets qui ajoutent à la marque quand Bonne Jenner, mal couvert par Jacob de la Rose, inscrit son 8e but de la saison: 4-1 Columbus.

En fin de période, Paul Byron lance Jonathan Drouin en échappée à l'aide d'une belle passe. Drouin distance tout le monde, il couche le gardien Sergei Bobrovsky à l'aide d'une belle feinte et il inscrit son 11e but de la saison à la suite d'un tir du revers: c'est 4-2.

Le Canadien dispute une excellente troisième période, mais il est inccapable de déjouer Bobrovsky en dépit d'un bombardement de 20 tirs contre 3 lors des 15 premières minutes de jeu de l'engagement.

Des erreurs successives de Jacob de la Rose, de Brent Lernount et de Lindgren - qui aurait dû faire l'arrêt - mènent ensuite au 5e but des Blue Jackets: 5-2 Columbus.

Plus de détails à venir…