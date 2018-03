Une 400e victoire pour Marc-André Fleury

PHILADELPHIE - Marc-André Fleury a réalisé 38 arrêts pour devenir le 13e gardien de but de l'histoire de la LNH à atteindre le plateau des 400 victoires, Ryan Carpenter a inscrit le but vainqueur avec 2:40 à écouler en troisième période et les Golden Knights de Las Vegas ont battu les Flyers de Philadelphie 3-2, lundi.

Fleury, qui a remporté son tout premier match dans la LNH le 18 octobre 2003, est devenu le troisième joueur actif à atteindre cette importante marque, rejoignant Roberto Luongo et Henrik Lundqvist. Son arrêt le plus important est survenu à 4:20 de la troisième période lorsqu'il a volé Travis Sanheim avec sa mitaine.

Erik Haula et William Karlsson ont également enfilé l'aiguille pour les Golden Knights, meneurs de la section Pacifique qui ont signé un troisième gain consécutif et qui ont complété un voyage de cinq matchs à l'étranger avec un dossier de 4-1.

Claude Giroux et Wayne Simmonds ont répliqué du côté des Flyers, qui ont perdu six de leurs sept dernières rencontres. Petr Mrazek a pour sa part réalisé 26 arrêts.

Les Flyers pointent au troisième rang de la section Métropolitaine avec 81 points, seulement deux points devant les Blue Jackets de Columbus et trois points devant les Devils du New Jersey.

Les Golden Knights disputaient un premier match depuis qu'ils ont établi le record du plus grand nombre de victoires sur la route pour une équipe d'expansion, samedi, grâce à une victoire de 2-1 devant les Sabres de Buffalo. La formation de Las Vegas présente un dossier de 21-12-3 sur la route et 45-19-5 au total.