«On s'est creusé un trou» - Claude Julien

Le point de presse de Claude Julien au terme du revers de 5-2 contre les Blue Jackets de Columbus ressemblait à plusieurs autres au cours des dernières semaines. Ce dernier ne pouvait que constater les dégâts.

« On s'est creusé un trou ce soir, a dit l'entraîneur du Canadien. Je pourrais dire qu'on s'est amélioré en deuxième et qu'on a été très bons en troisième. Encore une fois, le dommage était fait. Et pour certains joueurs, ça commence à les rattraper un peu.

« On demande beaucoup et à un moment donné, ça devient lourd. On n'a pas ça facile. On joue encore demain soir contre une équipe qui nous attend à domicile et il faut rebondir et continuer à montrer du caractère, plus comme on l'a fait en troisième. »

« C'est une équipe qui sort très fort en première période. Ils sont reconnus pour ça. On avait avisé les joueurs, mais on n'a pas été capable de tenir le coup. »

Et. comme d'habitude, le Tricolore n'a pu résister à ses adversaires à court d'un homme.

« Les punitions sont très coûteuses dernièrement et notre désavantage (numérique) n'est pas assez bon à notre goût, a analysé Julien sur un ton calme. Il faut vouloir bloquer des lancers, il faut vouloir gagner des bagarres et se rendre à la rondelle en premier. On semble être capables de le faire à domicile, mais on ne semble pas avoir le même vouloir sur la route. »