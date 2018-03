«On a besoin de ces victoires-là» - Nicolas Deslauriers

Même en sachant que l'été va être long, il y a des victoires plus satisfaites que d’autres et celle remportée face aux Stars de Dallas était du nombre pour les joueurs du Canadien.

« On a besoin de ces victoires-là et on veut gagner le plus de matchs possible, a déclaré Nicolas Deslauriers qui a distribué sa large part de coups d’épaules au cours de la rencontre.

« On est déçus de notre saison et on veut aller chercher des points positifs à chaque fois. Des fois, ce sont de petites games comme qu’on va gagner et qui leur font mal à la fin de l’année. »

Chose rare, le Canadien a inscrit trois buts en avantage numérique au cours du match.

« J’ai tiré parti de mes occasions de marquer lors de nos supériorités numériques, a simplement souligné Artturri Lehkonen, auteur de deux buts. On a eu de bons moments. »

D’ordinaire, une équipe n’est pas à son mieux lors d’un retour de 12 jours à l’étranger. Encore moins quand il s’agit d’un deuxième match en deux soirs.

« On a connu une fin de voyage difficile avec quelques défaites et on s’est bien ressaisi ce soir, a confirmé Lehkonen. Ce fut un très bon effort collectif. »

Tous derrière Shaw

Un autre sentiment partagé était le ressentiment lié aux coups de poing portés par Greg Pateryn à l’endroit d’Andrew Shaw après une violente collision frontale.

« C’est inacceptable, a dit le défenseur Karl Alzner. Dans le feu de l’action, tu poses parfois des gestes sans réfléchir. Je ne sais pas quel genre de type c’est. Je ne peux pas me prononcer. Mais tu ne veux pas voir ça. Ça me rend malade. »

« Je n’ai pas vu comment (Andrew) s’est fait mal, a renchéri Deslauriers. Mais ce sont des choses que tu ne veux pas voir. J’étais en christ, mettons… Je lui ai dit dans la boîte, mais il (Pateryn) avait l’air de marmonner un peu. Je ne pense pas qu’il voulait s’expliquer. J’espère qu’il (Andrew) va bien. »