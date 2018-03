«Le groupe m’a vraiment impressionné» - Claude Julien

Il faut rendre à César ce qu’il revient à César dit le proverbe et Claude Julien ne s’est pas fait prier pour louanger ces joueurs qui ont livré un match du tonnerre.

« Quand ils méritent le crédit, c’est important de leur donner, a dit Julien après la rencontre. Ce soir, le groupe m’a vraiment impressionné.

« Le premier match lors d’un retour d’un long voyage est toujours difficile. On avait tout un adversaire ce soir. Une équipe qui se bat pour se qualifier pour les séries.

« Et la façon dont on a réagi ce soir… On a tout donné du début à la fin. On a vu des grosses mises en échec... Des bagarres… À la fin, (Karl) Alzner qui a bloqué un gros tir. On a démontré beaucoup de caractère ce soir et le mérite revient aux joueurs. »

Pour ce qui est de l’état de santé d’Andrew Shaw, l’entraîneur n’a pas voulu confirmer la commotion cérébrale, mais…

« On a vu une grosse collision entre deux joueurs. C’est sûr qu’il ne se sent pas bien, là. Les médecins l’évaluent. C’est sûr qu’il est amoché présentement. Je peux te dire honnêtement que ça a été toute une collision et il a été sonné. »