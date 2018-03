Deux matchs amicaux avec l'Algérie pour Saphir Taïder

MONTRÉAL - Le milieu de terrain Saphir Taïder a été convoqué par l'équipe nationale algérienne afin de prendre part à deux matchs amicaux.

Le footballeur de 26 ans participera au match du 22 mars, contre la Tanzanie, ainsi qu'à celui contre l'Iran, cinq jours plus tard.

Taïder a marqué cinq buts en 42 matchs avec l'Algérie. Il a fait ses débuts internationaux avec les Fennecs le 26 mars 2013, lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Bénin, récoltant un but et une aide.

Il a notamment aidé l'Algérie à atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014, ainsi que les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2015.

Taïder a obtenu une mention d'aide et 6 tirs au but en deux matchs avec l'Impact cette saison. L'équipe montrélaise a une pause de deux semaines entre son match d'ouverture du 17 mars à Montréal et le suivant, le 31 courant. Taïder ne devrait donc rater aucune rencontre de l'Impact.