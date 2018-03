Quatre signatures pour les Alouettes de Montréal

Alexander Morrison (6’4, 220 lbs.) est retourné disputer une cinquième saison avec les Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique après avoir pris part au camp d’entraînement des Alouettes en 2017. En 11 rencontres avec les Thunderbirds, l’athlète de 25 ans qui s’exprime très bien en français a capté 42 passes pour des gains de 707 verges en plus d’inscrire dix majeurs. Il a capté deux passes pour des gains de 18 verges lors des deux rencontres préparatoires des Alouettes en juin dernier. Le choix de quatrième ronde (29e au total) des Alouettes a été nommé sur l’équipe d’étoiles de la conférence de l’ouest en 2015.

Malcolm Carter (6’6, 192 lbs.) a connu une excellente saison avec les Sooners d’Ottawa dans la ligue de football junior du Canada en 2017, se méritant même le titre de joueur offensif de l’année dans la conférence de l’Ontario après avoir capté 23 passes pour des gains de 423 verges, dont sept pour des touchés en seulement huit rencontres. Sélectionné en sixième ronde (45e au total), le receveur âgé de 22 ans a d’abord disputé trois saisons avec les Ravens de l’Université Carleton avant de se joindre aux Sooners.

Zach Annen (6’4, 302 lbs.) a complété son stage universitaire avec les Ravens de l’Université Carleton en 2017 après avoir pris part au camp des Alouettes. Sélectionné au cinquième tour (39e au total) par la formation montréalaise, le joueur de centre a été nommé sur la première équipe d’étoiles universitaire au pays l’automne dernier. L’étudiant en génie aérospatial âgé de 23 ans a renforcé la ligne à l’attaque des Ravens qui a aidé le demi à l’attaque Nathan Carter à gagner 1110 verges au sol en seulement huit rencontres, soit le deuxième plus haut total au pays. La ligne a également permis au quart recrue Michael Arruda d’amasser 2146 verges par la passe et d’ainsi devenir la deuxième recrue dans l’histoire du programme à fracasser la marque des 2000 verges par la passe.

Ty Cranston (6’3, 205 lbs.) a aidé les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa à prendre les devants de la conférence de l’Ontario en réalisant 14 interceptions en 2017, dont une en quart de finale. Quelques semaines après avoir pris part au camp d’entraînement des Alouettes, l’athlète âgé de 23 ans a amorcé sa dernière saison universitaire au cours de laquelle il a récolté 30 plaqués en huit matchs, en plus de forcer deux échappés et en recouvrir un. Il a, de plus, rabattu quatre passes. Sa fiche universitaire comprend un total de 159 plaqués en 38 rencontres.