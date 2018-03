Les Maple Leafs battent les Stars 6-5 en tirs de barrage

Mitch Marner a inscrit le but décisif en tirs de barrage et les Maple Leafs de Toronto sont venus de l'arrière pour battre les Stars de Dallas 6-5, mercredi soir.

Marner a déjoué Kari Lehtonen lors de la troisième ronde de la fusillade et les Maple Leafs ont effacé des retards de 4-2 et 5-4 en troisième période. Les hommes de Mike Babcock ont gagné leurs 11 derniers matchs à domicile, un record d'équipe.

James van Riemsdyk, avec son troisième tour du chapeau en carrière, Nazem Kadri et Patrick Marleau, avec 16 secondes à écouler à la troisième période, ont enfilé l'aiguille pour les Maple Leafs. Tyler Bozak a aussi marqué en tirs de barrage alors que Marner a ajouté deux mentions d'assistance.

Le gardien des Maple Leafs Frederik Andersen a alloué trois buts sur 20 tirs avant d'être remplacé à mi-chemin dans la rencontre en raison d'une blessure au haut du corps. En relève, Curtis McElhinney a stoppé 13 rondelles.

Tyler Seguin, avec un but et deux aides, Jamie Benn, qui a amassé un but et une assistance, Radek Faska, Remi Elie et Brett Ritchie ont fourni les réussites aux Stars, qui disputaient un troisième match en quatre soirs. Lehtonen a effectué 26 arrêts.