Nouvelle saison de F1 : «Ce sera la continuité du duel Vettel-Hamilton» - Jacques Villeneuve 

Les huit journées d’essais d’intersaison de la Formule 1 sont terminées depuis un peu moins d’une semaine. Place maintenant à la première course de la saison qui aura lieu à Melbourne, en Australie.

«J’ai l’impression que la prochaine saison sera la continuité de l’année passée, a commenté notre analyste de course automobile, Jacques Villeneuve. [On devrait retrouver] le duel Ferrari-Mercedes, principalement Vettel-Hamilton. Peut-être que Räikkönen va pointer son nez là-dedans.»

Selon Jacques Villeneuve, aucun pilote ne devrait être en mesure de changer la hiérarchie au classement des pilotes, mené par le Britannique Lewis Hamilton, l'Allemand Sebastian Vettel et l'Espagnol Fernando Alonso.

«Sur certains Grands Prix, je pense qu’on [aura des surpises], comme l’année dernière. Mais, pas au niveau du championnat des pilotes.»

«Les essais n’ont pas été concluants en raison du froid, a-t-il ajouté lors de son entretien avec l'animateur Mario Langlois. Donc, on est dans le doute à propos des écuries qui pourraient s’améliorer cette saison. C’est difficile de savoir où ils en sont tous… Tout ce qu’on sait, c’est que chez Ferrari et Mercedes, les voitures ne cassent pas. Les pilotes ont fait une quantité de tours hallucinants. McLaren et Honda ont toujours des problèmes de fiabilité.»

On peut alors s’attendre à plusieurs podiums sur lesquels monteront souvent les pilotes Mercedes, Ferrari et Red Bull. D,après Villeneuve, un imposteur s'ajoutera de temps à autre.

La saison 2018 de Formule 1 s'amorcera à Melbourne, en Australie, les 23, 24 et 25 mars.