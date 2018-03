Les Penguins en visite au Centre Bell

Le Canadien accueillera de la grande visite ce soir, à Montréal.

Le capitaine Sidney Crosby et ses coéquipiers visiteront le Centre Bell pour la première fois de la saison.

Les Penguins (40-26-5) flirtent avec le premier rang de la section Métropolitaine, en vertu de leurs 85 points. Ils sont à égalité avec les Capitals de Washington, mais ils ont deux matchs en main.

_____________________________________________________________________________________________________________________

La rencontre sera présentée sur les ondes du réseau Cogeco Média dès 19h, incluant l'émission d'avant-match.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Malgré que l’équipe soit décimée par les blessures, le Tricolore (26-32-12) a gagné contre les Stars de Dallas par la marque de 4-2, mardi.

Outre l’excellent Sidney Croby (23 buts et 53 mentions d’aide en 71 parties), les hommes de Claude Julien devront avoir à l’œil l’attaquant Evgeni Malkin, qui a récolté 39 buts et 48 mentions d’aide en 67 matchs. Phil Kessel (28 buts et 78 points) n’est pas à négliger non plus.

Heureusement pour les Canadiens, les Penguins éprouvent des difficultés sur les patinoires adverses cette campagne. Ils ont une triste fiche de 14-18-4.

En plus, les joueurs du Tricolore jouent plutôt bien à domicile (17-10-8).

Quant aux Penguins, ils ont perdu 4-3 contre les Rangers de New York, hier

C’est le gardien Antti Niemi (5-6-4) qui sera devant le filet des Canadiens. Il fera face au jeune Tristan Jarry (13-6-2). Matt Murray est toujours sur le carreau en raison d’une commotion cérébrale. Cela dit, il a reçu les tirs de quelques coéquipiers avant la séance d’entraînement de son équipe, mardi.

Michael McCarron

Les Canadiens ont procédé au rappel de l’attaquant Michael McCarron du Rocket de Laval, mercredi soir. Il devrait pallier à l’absence d’Andrew Shaw, qui est aux prises avec une commotion cérébrale subie contre Dallas. Plusieurs s’attendaient toutefois à ce que ce soit Kerby Rychel qui vienne en renfort…

Rappelons que Phillip Danault, Max Pacioretty Shea Weber et Carey Price sont notamment blessés.

Le gardien numéro un du Tricolore a du moins patiné ce matin lors de la séance d’entraînement, au Centre sportif de Brossard.

L’alignement des Canadiens à l'entraînement

Les attaquants

Byron-Drouin-Gallagher

Galchenyuk-De La Rose-Lehkonen

Scherbak-L.Shaw- Hudon

Deslauriers-Froese –Carr

Les défenseurs

Alzner - Juulsen

Reilly - Petry

Benn - Lernout

Les gardiens

Niemi

Price

Lindgren