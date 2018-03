Pizzolitto et Gervais au «Mur de la renommée» de l’Impact

L’Impact de Montréal a dévoilé les noms des deux premiers joueurs qui seront intronisés au mur de renommée au Stade Saputo plus tard cette saison.

Ce sont donc les deux anciens défenseurs du club, Gabriel Gervais et Nevio Pizzolitto, qui verront leurs photos être hissées à la muraille.

C’est dans la foulée des célébrations entourant les 25 ans de l’Impact que le club a décidé de lancer cette initiative. Les anciens joueurs ayant largement contribué aux succès de l’équipe verront donc leur nom gravé à jamais sur les murs du Stade.

Au moins 100 matchs en carrière à Montréal

Selon les critères sélectionnés par le club, le joueur intronisé doit avoir joué son premier match avec l’équipe depuis au moins 15 ans. Il doit aussi être à la retraite depuis au moins cinq ans et doit avoir disputé au moins 100 matchs en carrière dans l’uniforme bleu-blanc-noir.

Finalement, le joueur doit avoir remporté des honneurs d’équipe ou individuel avec l’organisation.

C’est donc dire que des joueurs comme Marco Di Vaio et Didier Drogba ne sont pas admissibles étant donné le fait qu’ils n’ont pas disputé suffisamment de matchs avec le club.

Exemples de fiabilité

Pizzolitto et Gervais formaient une paire de défenseurs extrêmement fiable pour le onze montréalais. Comme le mentionnait le président Joey Saputo en point de presse, lorsque l’Impact marquait un but, tout le monde soufflait un peu mieux, sachant que ces deux défenseurs savaient fermer les ouvertures.

«Je suis vraiment fier et reconnaissant envers l’organisation de voir notre carrière être soulignée ainsi, a mentionné Gervais. Ce plus pour nos enfants qui pourront voir cela au Stade lorsqu’ils iront voir des matchs et surtout leur donner le droit de rêver.»

« Merci à monsieur Saputo et à l’équipe d’avoir pensé à nous, a renchéri Pizzolitto. Je saigne toujours aujourd’hui en bleu, aux couleurs de l’Impact. Nous sommes à tout jamais des représentants de l’Impact et je suis fier de cet honneur.»

Les deux joueurs ont mentionné que le championnat de la A-League de 2004 avait été le moment le plus fort de leur carrière.

Défenseur de l'année à trois reprises

Les deux joueurs ont été nommés défenseurs de l’année chez l’Impact à trois reprises, ayant aussi hérité de joueur de l’année une fois chacun.

Pizzilotto, ancien capitaine de l’Impact, a aussi fait partie de l’équipe toute étoile de la USL. Il a disputé 291 matchs avec l’Impact, marquant 11 buts en 23 030 minutes de jeu. Il termine sa carrière avec trois championnats éliminatoires, cinq titres de saison régulière et un trophée des voyageurs.

Il a disputé 10 matchs en ligue des champions en plus d’avoir représenté le Canada sur la scène internationale.

Gervais a joué 146 matchs, été nommés trois fois défenseur de l’année en USL en plus de faire partie de l’équipe toute étoile du circuit six années consécutives.

Gervais a aussi joué pour le Canada, notamment à la Gold Cup de 2005.

Notons que Patrice Bernier a été nommé responsable de ce projet qui vise à rendre hommage aux anciens qui ont contribué aux succès de l’équipe dans les années passées.