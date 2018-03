«On a une autre façon de jouer» - Laurent Ciman

Si au départ Laurent Ciman n’était pas heureux de quitter Montréal, l’ancien défenseur de l’Impact semble trouver ses repères avec sa nouvelle équipe, le Los Angeles FC.

Il faut dire que le LAFC a bien amorcé sa première saison au sein de la MLS. Après deux parties, disputées sur des terrains adverses de surcroît, l’équipe d’expansion a récolté deux victoires et six précieux points.

Une victoire de 1-0 contre les Sounders de Seattle et un gain convaincant de 5-1 contre le Real Salt Lake.

«Il ne faut pas s’enflammer, la saison est encore longue. Faut rester les pieds sur terre», a rappelé le vétéran défenseur belge en entrevue avec Jeremy Filosa.

Le LAFC doit également disputer ses quatre prochains matchs à l’étranger puisque son stade, le Banc of California Stadium n’est pas encore prêt. D’ailleurs, la formation de Laurent Ciman sera en visite au Stade Saputo le 21 avril prochain pour y affronter l'Impact.

Une autre façon de jouer

Même s’il ne veut pas comparer son ancienne équipe à son nouveau club, Ciman note toutefois que la philosophie du LAFC est bien différente que celle utilisée durant ses trois saisons avec le onze montréalais.

«On a une autre façon de jouer, plus au sol avec des passes courtes. Et dès qu’on a une occasion, on la concrétise.»

De bons mots pour Dos Santos

Au sein de l’équipe d’entraîneurs du LAFC, menée par Bob Bradley, on retrouve le Montréalais Marc Dos Santos à titre d’entraîneur adjoint.

Dos Santos a longtemps œuvré comme entraîneur-chef de l’Impact de Montréal alors que l’équipe évoluait en USL et NASL.

«Il est très professionnel, il est axé sur la tactique. Il fait attention aux petits détails que ce soit durant le jeu ou dans les phases arrêtées. Il nous amène son expérience avec l’Impact et au Brésil. J’aime bien travailler avec lui. Il adore le football, il ne vit que pour le football», a dit Ciman de son nouvel entraîneur adjoint.

Selon le Belge, Dos Santos a toutes les qualités pour réussir en tant qu’entraîneur-chef dans la MLS.

«Il peut réussir dans cette ligue. Il ne va pas rester longtemps adjoint. Il va vouloir faire comme (Mauro) Biello et prendre des responsabilités. Je pense qu’il peut devenir un très grand entraîneur en MLS.»