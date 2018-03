Canadien 2 Penguins 2 (deuxième période)

Le Canadien de Montréal accueille les doubles champions en titre de la coupe Stanley, jeudi, au Centre Bell.

Installés au deuxième rang de la section métropolitaine, les Penguins (40-26-5, 85 points) auront vraisemblablement l'occasion de défendre leur titre durant les séries éliminatoires auxquelles le Canadien (26-32-12, 64 points) ne participera pas.

Antti Niemi est devant le filet du Tricolore. Son vis-à-vis en Tristan Jarry.

Le déroulement du match

Le Canadien s'inscrit rapidement à la marque quand Artturi Lehkonen marque son 9e but de la saison après seulement 3:15 de jeu, à la suite d'une déviation. Son troisième but en deux matchs. Des mentions d'aide à Mike Reilly et Alex Galchenyuk.

Lors d'une pénalité aux Penguins, Galchenyuk contrôle la rondelle et il déborde tout le monde sur le flanc droit avant de centrer. Brendan Gallagher et Paul Byron complètent la manoeuvre: c'est 2-0.

Les Penguins ripostent quand Jeff Petry perd la rondelle. Bryan Rust sert une passe impeccable à Phil Kessel qui compte son 29e but de la saison. L'avance du Canadien est réduite de moitié à mi-chemin de la période.

Et les Penguins créent l'égalité quelques instants plus tard, même si c'est Byron qui pousse finalement la rondelle derrière Antti Niemi lors de son repli: c'est 2-2.

Plus de détails à venir...