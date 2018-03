«Ils ne sont pas les champions pour rien» - Claude Julien

En raison du nombre considérable de joueurs de premier plan absents, le Canadien n’avait certes pas à rougir du revers de 5-3 encaissé contre les Penguins de Pittsburgh.

Mais sur le fond, les commentaires d’après-match allaient passablement dans le même sens. Les membres de l’organisation du Canadien ne pouvaient que s’incliner devant le talent de leurs adversaires.

« Ils ont quelques-uns des meilleurs joueurs au monde et ils ont bien fait ce soir, a lancé Brendan Gallagher. On a pris les devants, bien sûr, mais ils ne vont pas arrêter de se lancer à l’attaque.

« C’est un jeu rapide et nous avons une équipe rapide. Mais ils aiment patiner et ils font de bonnes transitions. Ils foncent par vagues et quand tu te défends contre eux et que tu commets des erreurs, tu joues dans ta zone et tu t’épuises… »

« On n’a peut-être pas lancé assez de rondelles au filet, a noté l’entraîneur Claude Julien. On aurait pu avoir de meilleures chances. Ils ont fait du bon travail, aussi, pour bloquer nos lancers. Ils nous ont neutralisés. Ils ne sont pas les champions de la coupe Stanley pour rien. »

« On a bien commencé le match, mais plus le match avançait, moins on était efficaces offensivement. Quand ils ont des chances de marquer, ils marquent. Ils ont lancé de partout ce soir. Offensivement, on n’en pas fait assez. »