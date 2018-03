Les Maple Leafs dominent, les Bruins trébuchent

BUFFALO, New York - James van Riemsdyk a récolté deux buts et une mention d'aide, jeudi, menant les Maple Leafs de Toronto à une victoire de 5-2 aux dépens des Sabres de Buffalo.

Connor Carrick, Tyler Bozak et Patrick Marleau ont aussi enfilé l'aiguille pour les Maple Leafs, qui ont gagné un troisième match consécutif. Ils avaient perdu contre ces mêmes Sabres, le 5 mars. Curtis McElhinney a effectué 38 arrêts en remplacement de Frederik Andersen, blessé au bas du corps.

Van Riemsdyk a inscrit cinq buts à ses deux dernières parties. Il avait inscrit un tour du chapeau la veille, contre les Stars de Dallas.

Sam Reinhart et Jason Pominville ont répliqué pour les Sabres, qui se sont inclinés trois fois au cours de leurs quatre dernières sorties. Robin Lehner a conclu la rencontre avec 33 arrêts.

Van Riemsdyk a rapidement fait des siennes, touchant la cible deux fois en trois minutes en début de première période. Il s'est ensuite fait complice du quatrième but des Maple Leafs, lors du deuxième engagement.

Panthers 3 Bruins 0

À Sunrise, James Reimer a égalé son sommet de la saison avec 46 arrêts, menant les Panthers de la Floride à une victoire par jeu blanc de 3-0 aux dépens des Bruins de Boston.

À son premier départ en six parties, Reimer a enregistré son troisième blanchissage de la campagne. Nick Bjugstad a amassé un but et une aide alors que Vincent Trocheck et Aaron Ekblad ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Panthers. Evgenii Dadonov a mis la table pour deux réussites des siens.

Les Panthers se sont approchés à trois points des Devils du New Jersey et du dernier rang donnant accès aux séries dans l'Association Est. La formation de la Floride a gagné 11 de ses 13 dernières parties à domicile et ils ont deux matchs de plus à disputer que les Devils.

Anton Khudobin a stoppé 25 lancers pour les Bruins, qui ont été blanchis pour une première fois depuis leur deuxième match de la saison. Ils avaient perdu 4-0 aux mains de l'Avalanche du Colorado, le 9 octobre.

Aleksander Barkov a obtenu sa 45e aide de la campagne et un 70e point. Il est devenu le premier joueur des Panthers depuis Olli Jokinen, en 2007-08, à atteindre le plateau des 70 points dans une même saison.