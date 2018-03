L’Impact au Stade olympique: autre épisode de la rivalité avec le FC Toronto

MONTREAL - L'Impact de Montréal amorcera sa saison locale samedi après-midi en accueillant le champion en titre de la MLS, le FC Toronto, au Stade olympique.

Certains joueurs torontois ont ajouté de la braise sur le feu de la rivalité entre les deux formations en qualifiant le Stade olympique de «poubelle».

L'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde, a été informé de l'intensité de la rivalité sportive opposant les villes de Toronto et de Montréal. Il explique avoir vécu un contexte semblable lorsqu'il a été joueur et ensuite entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

«Quand on est à Lyon, en France, on joue des derbys très chauds avec nos amis de Saint-Étienne. Ce sont des situations qu’on connait bien et qu’on aime bien parce que ça fait partie de la saine rivalité dans le sport», expliquait le nouveau patron montréalais, en prélude à la visite des Torontois.

L'Impact a perdu ses deux premiers matchs de la nouvelle saison, à Vancouver et à Columbus.