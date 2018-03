Championnats mondiaux : St-Gelais est éliminée dès les qualifications

MONTRÉAL - Marianne St-Gelais a commencé ses derniers Championnats mondiaux de patinage de vitesse courte piste du mauvais pied, vendredi, alors qu'elle a chuté et a été éliminée dès les qualifications de l'épreuve de 1500 mètres.

St-Gelais, de Saint-Félicien, était deuxième de sa vague dans la ligne droite avant le dernier virage quand elle a semblé planter la pointe de son patin dans la glace, ce qui a provoqué sa chute. Elle a donc terminé la course en dernière position et a été éliminée.

Âgée de 28 ans, St-Gelais avait subi un sort semblable lors des demi-finales de la même distance aux Jeux olympiques de Pyeongchang, le mois dernier.

Kim Boutin

Jamie MacDonald, de Fort St. James, en Colombie-Britannique, a également chuté alors qu'elle était en tête de sa vague de qualifications, vendredi, à l'aréna Maurice-Richard. Elle a été éliminée.

Kim Boutin, de Sherbrooke, a donc été la seule patineuse canadienne à se qualifier pour les demi-finales du 1500m, qui seront présentées samedi. Médaillée de bronze sur cette distance lors des récents Jeux de Pyeongchang, Boutin a facilement gagné sa course.

Hamelin, Girard et Dion

Chez les hommes, Charles Hamelin, de Sainte-Julie, et Samuel Girard, de Ferland-et-Boilleau, ont gagné leur vague respective des qualifications du 1500m et ont obtenu leur billet pour les demi-finales.

Pascal Dion, de Montréal, a terminé troisième lors de sa vague et a été éliminé. Son temps n'était pas suffisamment rapide pour qu'il soit un des cinq patineurs ayant terminé en troisième place à être repêchés.

Quelques minutes plus tard, Hamelin, Girard et Dion ont franchi les préliminaires du 500m. Ils devaient participer aux qualifications pour les quarts de finale de cette distance un peu plus tard vendredi.