Coupe du monde 2026: Promesse de rénovation du Stade olympique

C’est officiel : le Canada, les États-Unis et le Mexique ont déposé une candidature pour l’obtention de la Coupe du Monde 2026. Le seul autre pays à déposer sa candidature est le Maroc.

La candidature nord-américaine compte 23 villes, dont trois villes canadiennes, à savoir Montréal, Toronto et Edmonton. Advenant une candidature gagnante, la FIFA sélectionnera 16 villes parmi celles-ci.

C’est donc dire que même si cette candidature nord-américaine remporte la palme, Montréal pourrait être exclue de l’événement. En effet, la FIFA pourrait juger que le Stade olympique - endroit où seraient présentés les matchs - n’est pas adéquat.

Dans le but de maximiser les chances de la ville Montréal, le Canada a dû offrir des garanties que le Stade serait rénové. Les responsables de la Régie des installations olympiques (RIO) planifient déjà installer une nouvelle toiture amovible. De plus, la RIO a l’intention de remplacer le système de son et le système d’éclairage. Les bancs des gradins pourraient aussi être remplacés.

On peut aussi s’attendre à d’autres travaux d’ordre esthétiques. Ajoutons aussi les frais supplémentaires encourus par le rehaussement de la sécurité.

Gazon synthétique

La FIFA n’a pas encore donné des détails à propos des surfaces synthétiques. Plusieurs stades proposés dans la candidature possèdent des terrains de gazon artificiel. Si la FIFA juge que le «turf» est inacceptable, du gazon naturel devra être installé partout, incluant au Stade olympique.

L’Impact avait déjà installé de la tourbe directement sur le béton à l’occasion de la visite de l’AC Milan. Les résultats avaient été mitigés.

Étant donné que la Coupe du monde s’étend sur plusieurs semaines, il possible que l’on soit obligé de défoncer le plancher du stade pour y installer du véritable gazon.

Qui va payer?

Le gouvernement du Canada a déjà fait la promesse d’injecter immédiatement 5 millions $, advenant que la candidature nord-américaine soit gagnante.

Pour ce qui est des autres dépenses, les gouvernements fédéral, provincial et municipal (Montréal) ont convenu de se partager la facture à 33% chacun.

Plusieurs semblent penser que le controversé président des États-Unis Donald Trump nuira à la candidature nord-américaine. Certains pays ne seraient pas enclins à donner leur vote aux États-Unis.

D’ailleurs il semble que le Canada sera mis à l’avant-plan de cette candidature dans le but d’attirer la sympathie des pays votant.

L’ancien président déchu de la FIFA, Seth Blatter, s’est mouillé publiquement le mois dernier sur Twitter indiquant que selon lui, le Maroc méritait de gagner cette candidature. Il a immédiatement essuyé plusieurs critiques, lui qui a été impliqué dans plusieurs scandales de pots de vin dans les dernières années.