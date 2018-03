«Inacceptable et à tous les niveaux» - Geoff Molson

Le propriétaire et président des Canadiens de Montréal, Geoff Molson, reconnaît que les performances offertes par son équipe cette année sont inacceptables, et cela à tous les niveaux de l’organisation.

Monsieur Molson a fait cette déclaration aux médias alors qu’il accompagnait Philippe roi des Belges et la reine Mathilde à l’école primaire Le Carignan de Montréal-Nord. Les monarques visitaient une des patinoires communautaires des Canadiens.

L’homme d’affaires montréalais a réitéré sa confiance dans son directeur général Marc Bergevin dont il a confirmé encore une fois le retour dans ses fonctions l’an prochain.

«Marc et moi on se parle tout le temps de cette situation, a dit M. Molson. Il sait que c’est inacceptable la performance de l’équipe à tous les niveaux, et nous avons un plan pour redresser la situation. C’est très important pour moi et dans tous les domaines.»

Le propriétaire et président a mentionné le leadership, le recrutement, le développement, les joueurs sur l’équipe.

«On a besoin de s’améliorer, il faut être meilleur, a-t-il affirmé. Cette année on n’a pas été capable de le faire. J’ai confiance en Marc pour gérer cette transition, mais il est au courant qu’il faut que ça s’améliore. J’ai pleine confiance qu’il est capable. Il reconnaît lui aussi que c’est inacceptable ce qui s’est passé. »

Il n’a pas écarté, par ailleurs que des changements de personnel pourraient être considérés dans tous les secteurs du département hockey.

«Il faut regarder partout dans l’organisation pour trouver où on peut s’améliorer, a-t-il dit. Il faut se regarder dans le miroir après une saison comme celle-là et se demander si nous avons toutes les bonnes personnes en place et c’est ça qu’on va faire

Il n’entrevoit toutefois pas de changements de structure dans l’organigramme de son organisation. Cela exclut l’embauche d’un président des opérations hockey maintes fois évoquée par les commentateurs qui suivent et analysent les performances du Tricolore.

Par ailleurs Geoffrey Molson n’est pas inquiet quant à la réaction des partisans de l’équipe dont la grogne se manifeste sur les réseaux sociaux et lors des tribunes téléphoniques.

«J’assiste à tous les matchs de l’équipe, ici au Centre Bell, a-t-il fait remarquer. Je suis tellement impressionné par les partisans. Ils savent que c’est une mauvaise année. Les partisans que je connais, ils veulent améliorer (l’équipe). Ils sont là pour nous supporter. Je n’ai aucun doute que nous avons les meilleurs partisans pour nous supporter et nous allons y arriver.»

Le propriétaire a fait une réponse étonnant lorsqu’un journaliste lui a demandé si une participation aux séries éliminatoires l’an prochain était incontournable pour mesurer le succès de l’édition 2018-2019 du Tricolore.

«Je ne suis pas rendu là encore, ça va dépendre, a-t-il déclaré. On va toujours tout faire pour gagner. Faut toujours aspirer de faire les séries. Par contre, comment je veux m’exprimer exactement pour la saison prochaine, je ne suis pas rendu là encore.»

Pour la deuxième fois en trois ans, les Canadiens ne se qualifieront pas pour les séries éliminatoires.