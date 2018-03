L'ouverture de la saison locale contre l’ennemi juré, le Toronto FC (vidéo)

L’Impact de Montréal disputera un premier match à domicile, samedi à 15h au Stade olympique, contre son grand rival, le Toronto FC.

« Nous allons affronter une équipe habituée aux matchs importants, a dit l’entraîneur-chef Rémi Garde. De notre côté, nous avons progressé. Nous nous attendons à un match difficile, mais nous allons tenter de gagner le rapport de force dans le match. »

Pour la première fois cette année, le Bleu-Blanc-Noir et les Reds croiseront le fer. À domicile, toutes compétitions confondues, l’Impact présente un dossier de huit victoires, quatre défaites et quatre nulles contre le TFC, marquant 24 buts au passage.

Bonnes performances sur la route

Les Montréalais auront encore plus à cœur de chercher le meilleur résultat lors de ce match : ils ont subi deux défaites lors des deux premiers matchs de la saison, même s’ils auraient mérité un meilleur sort dans ces deux déplacements à Vancouver et Columbus.

Nacho Piatti commence sa campagne 2018 sur les chapeaux de roue, avec un but et une passe décisive lors du dernier match. Contre le rival torontois, le numéro 10 argentin cumule six buts et quatre passes décisives en sept rencontres de saison régulière.

« Toronto a démontré l’an dernier qu’ils forment une bonne équipe, a souligné Piatti. C’est un grand match pour nous à la maison. On sait que si on fait un bon travail de notre côté, on pourra gagner. On a beaucoup travaillé cette semaine sur les choses qu’on devait améliorer. On est prêts pour samedi. »

Toronto de retour du Mexique

De son côté, le Toronto FC n’a également aucun point en banque, ayant perdu sa seule rencontre MLS 2-0 contre le Columbus Crew SC, le 3 mars à domicile. Cependant, les Reds ont progressé en demi-finale de la Ligue des champions de la Concacaf, mardi à Monterrey, au Mexique, éliminant les Tigres UANL 4-4 en vertu de la règle des buts à l’étranger.

Le match est présenté sur les ondes du 98,5 Sports à compter de 14h30 avec l’émission d’avant match : Jeremy Filosa est à la description et Arcadio Marcuzzi à l’analyse.

avec l'impact de Montréal

Les commentaires de Nacho Piatti et Rémi Garde