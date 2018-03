Jeux paralympiques: Mark Arendz portera le drapeau canadien à la cérémonie de clôture

PYEONGCHANG, Corée, République de — Mark Arendz adorerait inspirer tout le pays quand il portera le drapeau du Canada lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Pyeongchang, dimanche.

Le spécialiste du biathlon et du ski de fond de 28 ans de Hartsville, à l'Île-du-Prince-Édouard, a été sélectionné samedi à la suite de sa récolte cinq médailles à Pyeongchang. Et il lui reste toujours une épreuve à concourir.

«Le message que je veux partager est que j'espère que quiconque au Canada puisse regarder les performances de la dernière semaine, pas que les miennes, mais celles de toute l'équipe paranordique et toute l'équipe canadienne à Pyeongchang et voir que c'est possible», a déclaré Arendz.

«J'espère pouvoir servir d'inspiration lors de la cérémonie de clôture. Prouve que vous pouvez accomplir ce que vous voulez si vous vous donnez à fond. Vous établissez un rêve, un objectif, et vous pouvez l'atteindre. Même si vous venez de la plus petite ville de la plus petite province, vous pouvez vous hisser sur la scène mondiale et gagner des titres aux Paralympiques.»

Arendz, qui a perdu son bras gauche dans un accident de ferme alors qu'il était âgé de 7 ans, a gagné une médaille d'or, une d'argent et trois de bronze à Pyeongchang, où il a dû négocier avec les difficiles horaires du biathlon et du ski de fond.

L'athlète de six pieds trois a reçu le drapeau des mains de Brian McKeever, porte-drapeau de la cérémonie d'ouverture qui a remporté sa troisième médaille d'or de ces JP plus tôt samedi. Les athlètes canadiens et les membres de leurs familles ont porté un toast tandis qu'Arendz et McKeever se sont drapés de l'unifolié. «J'ai été renversé, a dit Arendz au sujet de sa réaction quand il a appris sa sélection. Je voudrais dire qu'il s'agit de la cerise sur le gâteau, mais c'est encore plus que ça.»

«C'est déjà un rêve d'être aux Jeux. Maintenant à mes troisièmes, j'ai une belle collection de médailles et maintenant, l'honneur de représenter tout le Canada avec le drapeau pour cette cérémonie.»

Arendz est grimpé sur le podium dans chacune de ses courses: l'or et l'argent aux 15 et 7,5 km en biathlon, ainsi que des médailles de bronze au 12,5 km en biathlon, ainsi qu'au sprint 1,5 km et 10 km en ski de fond. «Mark est l'un des athlètes canadiens les plus remarquables de ces Jeux paralympiques, a déclaré le chef de mission de la délégation canadienne, Todd Nicholson. C'est également une personne phénoménale et nous sommes éblouis par son talent et son dévouement.»

Avec une journée de compétitions toujours à disputer, le Canada a 24 médailles, surpassant aisément son précédent total record de 19, qui avait été établi à Vancouver, en 2010, et son total de 16 récoltées à Sotchi, il y a quatre ans.