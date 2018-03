NFL: les Jets échangent 4 choix pour avancer au repêchage

Les Jets de New York ont secoué la NFL, samedi, en se hissant jusqu'au troisième rang du prochain repêchage en complétant un surprenant échange avec les Colts d'Indianapolis.

Ils ont cédé aux Colts leur premier choix — le sixième au total — en plus de deux choix de deuxième tour en 2018 et d'un autre en 2019 afin de les convaincre.

En obtenant ce troisième choix, les Jets ont donné une indication claire sur leurs intentions de réclamer l'un des meilleurs quarts disponibles.

Les Jets sont ainsi assurés de pouvoir mettre la main sur l'un des quarts de premier plan disponibles. Sam Darnold USC), Josh Rosen (UCLA), Josh Allen (Wyoming) et Baker Mayfield (Oklahoma) sont tous pressentis pour être sélectionnés parmi les cinq premiers.

Le directeur général, Mike Maccagnan, a surveillé de près ces quarts. Il a déjà assisté aux séances d'entraînement privées de Mayfield et Rosen et prévoit faire de même pour celles de Darnold et Allen.

Après avoir mordu la poussière dans le dossier Kirk Cousins sur le marché des joueurs autonomes (celui-ci a signé un contrat avec les Vikings du Minnesota), les Jets ont offert un nouveau contrat au vétéran Josh McCown et se sont entendus avec Teddy Bridgewater, mais les deux quarts ont paraphé des contrats d'un an. Plusieurs croyaient que les Jets tenteraient de trouver leur quart d'avenir avec leur premier choix.

Du côté des Colts, l'équipe dispose maintenant de neuf choix au prochain repêchage. En reconstruction après une saison de 4-12 en 2017 et après avoir été exclus des matchs éliminatoires pour une troisième saison consécutive, les Colts bénéficieront sûrement des choix supplémentaires des Jets, qui leur procurent quatre choix parmi les 50 premiers.

Il y a encore beaucoup d'interrogation au sujet de l'état de santé du quart Andrew Luck, qui a subi une importante intervention chirurgicale à l'épaule droite. Leur meilleur porteur de ballon, Frank Gore, est joueur autonome et les Colts ont toujours besoin de régler leurs problèmes au sein de leur ligne à l'attaque.

C'est sans parler de leur défense, 30e au total et 31e pour les sacs.

Jusqu'ici, les Colts ont été très peu actifs sur le marché des joueurs autonomes. Ils ont embauché l'ailier défensif substitut Denico Autry, tandis qu'ils ont perdu deux joueurs clés: le receveur Donte Moncrief, parfois utilisé comme partant, et un demi de coin en ascension en Rashaan Melvin.