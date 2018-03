McDavid s'illustre pour aider Edmonton a gagner en Floride

Connor McDavid a inscrit un but et amassé deux mentions d'aide en troisième période et les Oilers d'Edmonton sont venus de l'arrière pour prendre la mesure des Panthers de la Floride 4-2, samedi après-midi.

Ryan Nugent-Hopkins, Ty Rattie et Adam Larsson ont aussi touché la cible pour les Oilers, qui ont une fiche de 4-1-1 à leurs six derniers duels.

Cam Talbot a repoussé 40 tirs pour les Oilers.

Frank Vatrano et Vincent Trocheck ont assuré la riposte pour les Panthers.

Roberto Luongo a effectué 32 arrêts devant la cage des Panthers, qui ont encaissé une première défaite cette saison alors qu'ils menaient après 40 minutes de jeu (23-1).

Tandis que les Oilers tiraient de l'arrière 2-1, McDavid a trouvé le fond du filet en décochant un tir du cercle droit des mises en jeu à 38 secondes du troisième tiers. Larsson a ensuite inscrit son quatrième but de la campagne à 6:13 pour procurer les devants 3-2 aux visiteurs albertains.

Rattie a complété la marque en tirant dans un filet désert alors qu'il restait 50 secondes à écouler au cadran. Il s'agissait de son premier but de la campagne.