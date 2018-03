Maple Leafs 1 Canadiens 0 (première période)

D'ordinaire, un match du samedi soir opposant le Canadien de Montréal aux Maple Leafs de Toronto fait figure d'événement. Mais pas cette fois.

Avec 91 points au classement et 9 matchs à disputer au calendrier régulier, les Maple Leafs (42-22-7) pensent déjà aux séries éliminatoires à venir, ce qui n'est pas le cas des joueurs du Canadien (26-33-12, 64 points) qui ne peuvent déjà plus rejoindre leurs vieux rivaux au classement, même s'il reportaient leurs 11 derniers matchs de la saison.

Bref, les hommes de Claude Julien jouent pour l'honneur.

Charlie Lindgren est devant le filet du Canadien. Curtis McElhinney est son vis-à-vis.

Le déroulement du match

La première portion de la première période est disputée à vive allure avec des élans partagés et un nombre de tirs au but similaire: 7 pour le Tricolore et 6 pour les Maple Leafs. Mais les réelles occasions de marquer sont rares.

Alex Galchenyk écope d'une pénalité pour avoir fermé la main sur la rondelle et les Maple Leafs en profitent, lorsque William Nylander inscrit son 15e but de la saison à 16:01. Charlie Lindgren avait réalité un arrêt hors du commun quelques secondes plus tôt, aux dépens de Tyler Bozak.

