«Ça a une saveur spéciale» - Rémi Garde

Parfois, ce n’est pas tant la manière qui compte, mais le résultat. Et surtout, quand le résultat survient au bon moment. Ce fut le cas pour l’Impact de Montréal qui l’a emporté 1-0 contre le Toronto FC, samedi, au Stade olympique.

« Ça a une saveur spéciale parce qu'on savait que c'était un match particulier, a dit l'entraîneur-chef Rémi Garde. Nous sommes surtout contents d'avoir pris les trois points de la victoire et d'avoir fait un assez bon match dans l'ensemble. Nous n'avons pas concédé beaucoup d'opportunités, nous sommes restés organisés et patients, en plus de nous créer quelques chances de marquer. »

Pour la première fois de la jeune saison, l'Impact a pris les devants dans la rencontre à la suite d'un but de Jeisson Vargas un but chanceux - le ballon a dévié sur un défenseur avec de pénétrer dans le filet. La poussée s'était amorcée à la suite d'une interception du Québécois Samuel Piette.

« On savait qu'il fallait prouver à nos supporters qu'on était ici pour gagner, surtout contre Toronto, a dit Piette. L'équipe a bien répondu aujourd'hui. Je suis très content pour l'équipe, et surtout pour l'équipe technique. Ils sont vraiment dédiés envers nous, ils donnent beaucoup de temps et d'effort, donc cette victoire, c'est aussi pour eux. »

La défense de l'Impact s'est illustrée à quelques reprises dans sa propre surface lors des minutes suivantes, notamment Victor Cabrera, qui a bloqué un tir dangereux de Nicolas Hasler à la 63e minute, et Rod Fanni, qui a annulé les menaces de Giovinco et de Jozy Altidore.

« Je suis vraiment très heureux de faire partie de cette équipe, parce que j'ai vu beaucoup de solidarité ce soir, a dit Fanni, le défenseur central. J'ai vraiment vu une équipe et ça fait vraiment peu de temps qu'on est tous ensemble. Une performance comme ça, ça nécessite beaucoup d'effort. C'est vraiment une victoire d'équipe aujourd'hui. »

À la 84e minute, le Toronto FC est passé à un cheveu de niveler la marque, quand Joey Altidore s'est retrouvé seul devant Evan Bush. Le gardien a partiellement arrêté le ballon, puis Michael Petrasso a dégagé sur la ligne.

« Ça s'est passé très vite, j'ai vu le ballon le dépasser, a dit Petrasso. Mon instinct a été de ne pas laisser le ballon entrer et de le dégager n'importe où, sauf dans le but. Je suis heureux de l'avoir dégagé parce que c'est une belle victoire pour nous. C'est bien de gagner contre Toronto. »

Avec cette victoire, l'Impact de Montréal reste invaincu au Stade olympique contre le Toronto FC, présentant un dossier de quatre victoires et un match nul.

(Avec communiqué Impact)