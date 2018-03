Olivier Archambault marque deux buts et le Rocket s'écroule 5-2

L'ancien espoir du Canadien, Olivier Archambault, a réussi deux buts et le Crunch de Syracuse a infligé un revers de 5-2 au Rocket de Laval, samedi soir, dans la Ligue américaine de hockey.

Gabriel Dumont et Mat Bodie ont chacun inscrit un but et récolté deux mentions d'aide pour le Crunch (39-19-7), tandis que Kevin Lynch complétait la marque pour les locaux. Mathieu Joseph s'est aussi signalé avec trois passes.

Niki Petti a riposté avec un doublé pour le Rocket (33-24-7).

Connor Ingram a effectué 19 arrêts pour enregistrer la victoire, tandis que Michael McNiven repoussait 27 des 31 tors dirigés vers lui dans la défaite du club-école du Canadien.