«Ça n’a pas été un gros effort de notre part» - Claude Julien

Perdre 4-0 contre les Maple Leafs à Toronto, ça représente toujours une très mauvaise journée de travail pour le Canadien de Montréal et les propos de l’entraîneur Claude Julien allaient dans ce sens.

« Ça n’a pas été un gros effort de notre part, a noté Julien. En première période, on était dans le match. En deuxième, c’était une période inacceptable pour nous. Et arrivés en troisième période, je pense que le dommage était fait. »

Julien semblait particulièrement mécontent du relâchement des siens après quelques matchs âprement disputés.

« Autant on a vu des joueurs s’améliorer au cours des dernières semaines… Ce soir, ça a vraiment été désappointant et ce n’est pas ce qu’on veut de notre équipe. »

Autre problème récurrent, l’incapacité chronique de stopper l’adversaire quand il est en avantage d’un homme. Les Maple Leafs ont touché la cible deux fois lors de supériorités numériques.

« Encore là, on a des joueurs qui font pas le bon travail en désavantage… On le voit. On le corrige et au match suivant, il y a quelque chose d’autre. C’est pour ça que j’essaie différents joueurs dernièrement.

« On voit Jonathan Drouin, (Brendan) Gallagher… On les voit un peu plus. Mais on ne peut plus permettre à certains joueurs d’être en désavantage numérique lorsqu’ils ne font pas le travail. »

Julien a souligné que Charlie Lingdren avait fait sa part, mais il a fait du patinage de fantaisie quand on lui a demandé de commenter le travail de Michael McCarron.

« Ce n’est pas un bon match pour l’évaluer, a dit l’entraîneur. Gros gabarit… Mais sur l’échec-avant, j’aimerais le voir finir ces mises en échec et provoquer des revirements. C’est beau les mises en échec, mais on voudrait le voir s’améliorer. Mais l’effort était là. »